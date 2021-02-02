Приехала к зданию Мосгорсуда Юлия Навальная

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением.

Юлия Навальная приехала в Мосгорсуд, где во вторник должны состояться слушания об отмене условного срока и замене его на реальный ее супругу Алексею Навальному, сообщает корреспондент РИА Новости.

Данный вопрос будет рассмотрен судьей Симоновского суда столицы, заседание пройдет в выездном формате в Мосгорсуде. Ожидается, что оно начнется в 11.00. Ожидается, что Навального лично доставят в суд из СИЗО для участия в процессе.

Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.

Основанием для ареста оппозиционера стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.

У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. По последнему из них Замоскворецкий суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 годам условно.

В понедельник Генеральная прокуратура РФ заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному срока на реальный, считает представление законным и обоснованным. Защита оппозиционера в свою очередь называет прошение ФСИН политически мотивированным. Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявляла, что в случае удовлетворения представления ему назначат наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, а также зачтут время, проведенное под домашним арестом.