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Заявила о падении популярности Навального Симоньян

14:54 02.02.2021 Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Такой итог главред назвала "удивительным" — по ее словам, многие ожидали, что Навального посадят после соответствующего заявления ФСИН.

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Маргарита Симоньян

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян считает, что за последние девять-десять лет Алексей Навальный растерял популярность.

"У нас на улицы девять лет спустя выходит в 15 раз меньше людей, чем Навальный успевал собрать на пике. То есть вот это не сразу, это тоже, он сейчас не набирает силу, слава богу, он, к счастью, ее теряет. Потому что если мы вспомним Болотную, там были совершенно другие цифры", — сказала она в эфире "России 1".

Такой итог главред назвала "удивительным" — по ее словам, многие ожидали, что Навального посадят после соответствующего заявления ФСИН.

"Было ощущение, что поднимется такая волна, с которой тяжело будет справиться < …> Ну и где эти 50 миллионов, ну и где эти 100 миллионов просмотра фильма, как они технически конвертируются в пять тысяч человек на улице? < …> Пик Навального пришелся как раз на десять-девять лет назад. И он растерял свою популярность", — сказала Симоньян.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский городской суд заключил его под стражу на 30 суток.

Основанием для ареста стало уклонение Навального от отбывания наказания по делу "Ив Роше". Как утверждает ФСИН, блогера задержали как условно осужденного за нарушения испытательного срока.
У Навального есть две условные судимости: по делу "Кировлеса", о растрате 16 миллионов рублей, и по делу "Ив Роше" — о хищении более 30 миллионов рублей. По второму делу его приговорили к трем с половиной годам условно.

пропагандист протесты силовое подавление Маргарита Симоньян
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