От Мелании до Теодора: какие необычные имена давали новорожденным в 2020 году в России

Имена, связанные с писателями, актерами и другими известными личностями, также привлекают москвичей: детей называли такими именами, как Корней, Леонардо, Рианна, Гарри.

От Марса до Златославы: какие еще необычные имена давали новорожденным в 2020 году

Среди мальчиков теперь чаще можно встретить имена Марк, Лев, Матвей, а среди девочек — Мирослава, Мия, Амелия, Агата или Ариана.

«Самыми популярными именами остаются София (Софья), так назвали более 2,8 тысячи девочек, и Александр, такое имя у более 2,5 тысячи мальчиков в столице. Если говорить о динамике, то по сравнению с 2019 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк, Лев, Матвей, а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Мирослава, Мия, Амелия, Агата или Ариана», — рассказали в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

В пятерку популярных мужских имен также вошли Михаил (2427), Максим (2284), Артем (1827), Марк (1666) и Иван (1617). Среди женских имен для маленьких москвичек популярны Мария (2220), Анна (2084), Алиса (1729), Виктория (1705), Полина (1603).

Также в Москве детей предпочитают называть необычными именами. Популярны такие иностранные имена, как Стефания (424), Роберт (259), Оливия (225), Мелания (110), Стефан (49) и Теодор (46). Более 20 семей выбрали для ребенка славянское имя Златослава, сокращенную форму имени Злата — более 200 родителей. Более 20 девочек получили имя Ясна.

Некоторые родители выбирали для детей древнегреческие имена: Афина, Дионис, Афродита, Одиссей. Двум девочкам дали имя Искра, двух малышек назвали в честь древнегреческой мифологической царицы Кассиопеи (или известного одноименного созвездия). Две девочки, родившиеся в 2020 году, получили имя Мальвина.

Имена, связанные с писателями, актерами и другими известными личностями, также привлекают москвичей: детей называли такими именами, как Корней, Леонардо, Рианна, Гарри.

Кроме того, детям давали такие имена, как Север и Северина, Весна, Океана, Марс, Люций, Люцифер, Оливье, одного мальчика назвали Рим, а две девочки получили географические имена Индия и Вена.

Встречались двойные и тройные имена: Венера-Вероника, Патрисия-Деметра-Пейдж, Александр-Север, Ермак-Александр, Лев-Моисей, Людвиг-Александр.

Получить повторное свидетельство о рождении ребенка с 1 января 2021 года можно в любом отделе ЗАГС в день обращения, а не только в том, где хранится первый экземпляр документа. Таким образом, стало проще восстановить потерянные или испорченные документы.

Благодаря работе ЕГР ЗАГС доступ к необходимым сведениям о населении получают Росстат, Пенсионный фонд, Министерство внутренних дел России и другие ведомства. Это избавляет заявителей от необходимости оформлять дополнительные бумаги.

Зарегистрировать рождение ребенка и оформить свидетельство можно в центрах «Мои документы». Специалисты по предоставлению государственных услуг помогают молодым мамам получить документ сразу в роддоме. Обратиться за свидетельством о рождении можно в любой центр госуслуг. Государственная пошлина не предусмотрена. Первый документ малыша родители получат сразу в день обращения. При подаче заявления в роддоме свидетельство привезут на следующий день.

Источник: mos.ru