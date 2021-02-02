Скончался актер, каскадер и сценарист Виктор Павлюченков

1 февраля на 58 году скоропостижно ушел из жизни актер театра и кино, каскадер, сценарист Виктор Владимирович Павлюченков.
Виктор Владимирович в 1990 году окончил ГИТИС.
Член Ассоциации каскадеров России. Автор и исполнитель песен. Работал сценаристом телевизионных передач на каналах ТВЦ, РТР, Рен-ТВ.
В кино начал сниматься с 1988 года. Сыграл более 20 ролей в кино, самая известная из которых в фильме «Батюшка», а также снимался в фильмах: «Атаман», «До третьих петухов», «Апостол», «Предсказание», «Всем скорбящим радость» и другие.
Виктор Владимирович был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!
Источник: unikino.ru