Скончался актер, каскадер и сценарист Виктор Павлюченков

15:11 02.02.2021 Фото: кадр из фильма "Батюшка", Эверест фильм 0

Он сыграл более 20 ролей в кино, самая известная из которых в фильме «Батюшка», а также снимался в фильмах: «Атаман», «До третьих петухов», «Апостол», «Предсказание», «Всем скорбящим радость» и другие.

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