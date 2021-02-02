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Франция призывает Германию отказаться от «Северного потока-2» из-за ареста Навального

16:15 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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При этом в самой Германии заявляют, что решение о строительстве газопровода было принято «много лет назад», и он почти построен, его остановка будет грозить стране судебными разбирательствами.

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Франция призывает Германию отказаться от «Северного потока-2» из-за ареста Навального

Париж призывает Берлин отказаться от продолжения строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ареста Алексея Навального, заявил в понедельник в эфире радиостанции France Inter государственный секретарь по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

На прошлой неделе президент США Джо Байден назвал «Северный поток-2» «плохой сделкой» для Европы.

При этом в самой Германии заявляют, что решение о строительстве газопровода было принято «много лет назад», и он почти построен, его остановка будет грозить стране судебными разбирательствами.

газ газопровод Северный поток-2
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