При этом в самой Германии заявляют, что решение о строительстве газопровода было принято «много лет назад», и он почти построен, его остановка будет грозить стране судебными разбирательствами.

Франция призывает Германию отказаться от «Северного потока-2» из-за ареста Навального

Париж призывает Берлин отказаться от продолжения строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ареста Алексея Навального, заявил в понедельник в эфире радиостанции France Inter государственный секретарь по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

На прошлой неделе президент США Джо Байден назвал «Северный поток-2» «плохой сделкой» для Европы.

При этом в самой Германии заявляют, что решение о строительстве газопровода было принято «много лет назад», и он почти построен, его остановка будет грозить стране судебными разбирательствами.