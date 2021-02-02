Когда разблокируют социальные транспортные карты жителей Москвы 65+: Пенсионеры называют блокировку "домашним арестом с конфискацией льгот"

"Я наземным транспорте езжу бесплатно. Очень благодарна контролерам, которые даже не подходят к пенсионерам и не мотают нервы. Такие мне встретились. А прививку делать мне нельзя из-за фиброза лёгких. Может хватит издеваться над незащищённым людьми?" - спрашивает у мэра Собянина Марина Смирнова.

Москвичам старше 65 лет заблокировали социальные карты

На сайте «Курьер. Среда. Бердск» продолжается обсуждение условия, которое необходимо выполнить москвичам возраста 65+, чтобы вновь воспользоваться заработанным правом на бесплатный проезд на общественном транспорте. Карты москвичей старше 65 лет заблокированы с 9 октября 2020 года.

Напомним, что ещё в декабре 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пенсионерам, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, разблокируют социальные карты. Оказалось, что сделать прививку готовы далеко не все пенсионеры Москвы, поскольку есть противопоказания и нет доверия к вакцине. Ждать отмены режима самоизоляции и сидеть дома многие москвичи возраста 65+ не могут, практически все ездят в поликлинику, к родственникам по различным семейным обстоятельствам, многие подрабатывают.

«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в правительство Москвы с вопросами: когда разблокируют социальные транспортные карты пенсионерам в Москве.

Читатели сайта продолжают обсуждать тему и искать пути решения проблемы. 1 011 комментариев написали посетители сайта. Москвичи рассказывают о своей жизни, о трудностях, с которыми сталкиваются из-за блокировки транспортных карт, о своей бедности и бессилии. Рассуждают пожилые люди и о том, что прикрываясь словами о заботе о здоровье пенсионеров, власти города их принуждают «добровольно» поставить недостаточно протестированную вакцину.

- Холодно, а главное очень скользко. Может где бы и проехала, но вынуждена идти пешком 5 остановок в поликлинику! Сколько можно испытывать наше терпение? - пишет Людмила Головченко.

- Спасибо Собянину за заботу о стариках! Я из-за изоляции и ковида потерял глаз! Не мог вовремя обратиться к окулисту. У меня антитела, нет бесплатного проезда и нет глаза! - рассказывает о своей беде Сергей Шибаев.

Мария А. удивлена, что молчат о молодых инвалидах, которых тоже лишили права на бесплатный проезд, её дочь инвалид оказалась без работы и без льгот:

- Почему речь только о пенсионерах? Людям с хроническими заболеваниями тоже карты заблокировали. Среди них много молодых. Например моей дочери 21 год, она инвалид 2 группы. Весной ещё переболела ковидом бессимптомно. А на работу устроиться не успела.

- Мне как инвалиду 3 группы закрыли проезд, а у меня бронхиальная астма и онкология в анамнезе, о какой прививке может идти речь. Вчера на очередное исследование проезд не открыли. Вопрос - как больному человеку добираться до врача? Или это способ уменьшить количество инвалидов? - в безвыходной ситуации оказалась Светлана Иванчук.

- Вот только не надо врать, что разблокировали карты в Подмосковье. Моей маме 74 года. У неё соцкарта также заблокирована. Мы в Подмосковье живём. Не врите, а? - пишет Анна Инина, обращая наше внимание на неправду рассказов о том, что пенсионеры пригорода тоже не могут бесплатно ездить.

- Ездил, езжу и буду ездить "зайцем". Действия власти по отношению к людям 65+ равноценно домашнему аресту с конфискацией денежных средств в сумме, равной стоимости проездного билета. Цель - ликвидация пенсионеров как класса. Если пенсионер ещё хочет пожить, ему приходится ездить в поликлинику. Но это, пожалуйста, но только за свои из пенсии. Собянин уже лишил пенсионеров санаторно-курортного отдыха в 2021 году. Для этого надо было ездить в поликлинику на оформление, а он не давал, - не подчиняется распоряжению мэра Николай.

- Господин Собянин! Вы отняли у нас, пенсионеров, заработанное за 40-50 лет труда. Мы больше всего дорожили этой льготой бесплатного проезда: Москва большая - платно не наездишься, а забот у нас много. Будьте разумнее, - обращается к мэру Москвы Марфа.

- Люди работали, служили государству, имеют награды, а о них просто, мягко сказать, вытирают ноги. А соцкарты стали методом шантажа, как и поголовная вакцинация. И самое поганое в этой ситуации, что никому из верхних эшелонов власти, на всё, что происходит в Москве, наплевать. Наш "гарант" теперь уж какой никакой Конституции молчит. Более того, он даже поблагодарил власти Москвы за принимаемые меры, ГД и все партии молчат, СФ - молчит, уполномоченный по правам человека тоже молчит. Им просто на граждан наплевать, - пишет Становенко.

Наталья Оптима отвечает Становенко:

- Беда в том, что никто их не выбирал, это сказки для электората. Живёт наше правительство на другой планете или даже в другой галактике: другая медицина, другое обеспечение, другое жилье. На народ смотрят, как на рабов, с каждым годом все больше запретов, скоро дышать можно будет только с разрешения мэров. Разгул коррупции, безнаказанность власть имущих. Жаль, скорее всего и дети наши, и внуки будут жить в таком же бардаке.

- 29 января по телевидению в одной из новостных программ прошло интервью с Собяниным: о разблокировке карт ни слова, полностью игнорируется эта тема. За что такое скотское отношение к людям, живущим на грани нищеты. Не весь пенсионный фонд растащили, есть ещё, чем поживиться? Похоже, действительно запущена программа на уничтожение пенсионеров, они - отработанный материал, годятся только для проведения опытов. При этом правительство тоже безмолвствует, похоже программа-то — государственная, - с горечью пишет Наталья.

- Меня сегодня пригласили в поликлинику к эндокринологу, позвонила по горячей линии насчет разблокировки. Ответили - езжайте за свой счет, - написала Татьяна Оганесова.

- Мне 68. Я бы сделал прививку, но добираться до пункта на перекладных "зайцем" не менее часа. Вопрос - почему не открыть пункты вакцинации во всех отделениях поликлиник Москвы? Холодильников нет? Врачей нет? - удивился готовый привиться Виктор Суконкин.

- На телевидение обращаться бесполезно. Как отмечают многие журналисты, никогда не было такой цензуры, как сейчас. Даже в советское время. Там и слушать не будут. По всем каналам одно и то же: назойливая реклама вакцинации, маски, перчатки. Не показывают мнение крупных вирусологов, только чиновники выступают. Но почему то ни президент, ни лидеры фракций в Думе, ни министры вакцинацию не прошли, - спрашивает Java.

- Если и президент и мэр общаются с народом без масок, получается нет никакого ковида, - сомневается Валентина.

- Стоило бы у наших чиновников отобрать служебные машины и вернуть их в обмен на вакцину, деньги сэкономили бы, а то кроме миллионных зарплат ещё и ездят за счёт государства? - проводит аналогию Наталья.

- Президенту 67 лет, ему Собянин не перекрыл проезд на работу и не штрафует за отсутствие маски и перчаток в публичных местах! - справедливо замечает Ольга Марчук.

- Господин Собянин заботится не о нашем здоровье, а о городском бюджете. Я думаю, что принудительная вакцинация - это просто апробирование на нас, пенсионерах, этой вакцины. Мы ведь по словам депутатов уже "отработанный материал", на ком же ещё испытывать? Есть закон утверждённый Мосгордумой о предоставлении льготы на бесплатный проезд отдельным категориям граждан и пенсионерам, проживающих в г.Москва, и отменять его мэр не имеет права, а то, что он связал обязательную вакцинацию с блокировкой соцкарт - это прямое нарушение законодательства и наших прав. Как быть тем, кто переболел COVID или есть противопоказания. Получается, чтобы разблокировать соцкарту, мы всё равно должны пройти вакцинацию? - ищет логику в решениях мэра Москвы Татьяна Максимова.

- Более месяца Собянин не отвечает на жалобу о разблокировке социальной карты 65+. Устно отвечают — ждите. Полное беззаконие в Правительстве Москвы. Как в октябре 1917, - написал Пётр П.

- Спасибо, что меня отметили в этой статье. Я написала не только президенту, премьеру и в прокуратуру. Я ещё написала и в суд по правам человека. Посмотрим, как они будут отписываться. И как мэр Собянин будет выплачивать мне компенсацию за социальную карту и за моральный ущерб. И мне очень интересно, есть ли правда у нас в России, - не опускает руки и действует Рая Насирова.

- Думаю, соцкарты заблокировали навсегда. А причина всегда найдется, главное начать со слов "с заботой о пенсионерах", - не верит никаким обещаниям Анна Тим.

- 1 марта разблокируют карты. Сколько не спорь, не пиши дичь, что это " жалобы помогли". Есть четкий план, а остальное смешные совпадения. Там наверху важен красивый отчет о январе и феврале о вакцинации, и к марту будет готова красивая бумажка, что 40 процентов владельцев карт прошли вакцинацию и эпидемиологическая обстановка комфортная, это нам позволяет в честь весны и женского дня вернуть карты москвичам, - предсказывает Андрей.

- К выборам в сентябре все карты разблокируют, чтобы пенсионеры смогли доехать до избирательных участков, но никто за эту власть и Собянина голосовать из числа пенсионеров не будет! - уверен Андрей Хохлачёв.

Многие пенсионеры ездят на общественном транспорте без билета.

- Я наземном транспорте езжу бесплатно. Очень благодарна контролерам, которые даже не подходят к пенсионерам и не мотают нервы. Такие мне встретились. А прививку делать мне нельзя из-за фиброза лёгких. Может хватит издеваться над незащищённым людьми? - спрашивает у мэра Москвы Марина Смирнова.

Ольга Островская поддерживает Марину, только ей не удается ездить без оплаты.

- Я считаю, что ездить «зайцем» - правильное решение, но это в Москве. Я прописана в Москве, а еду из Балашихи в Москву, там бесплатно не повезут. Я пенсионер, ветеран труда, стаж с 1971 года. Господин Собянин, спасибо за Вашу заботу. Даже в поликлинику за свой счет еду. Скоро пенсионерам есть будет нечего благодаря Вашим заботам. Вы добиваетесь, чтобы мы скорее ноги протянули, - пишет Ольга.

- Вот назло Собянину давайте жить до 100 лет, - предлагает москвичам Валентина Двирная.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал об обращении Комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разблокировать всем пожилым жителям столицы их социальные карты для льготного и бесплатного проезда на общественном транспорте. Письмо с обращением подписала председатель комиссии Светлана Разворотнева.

В комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам считают, что блокировка социальных карт препятствует вакцинации людей пенсионного возраста.



— Многие из пожилых горожан сегодня вынуждены оплачивать поездки на общественном транспорте картой «Тройка» и даже прибегать к услугам такси, в том числе чтобы сделать прививку. Люди старшего возраста сегодня активно участвуют в кампании по вакцинации. Снятие ограничений на проезд станет шагом, демонстрирующим уважение к ответственности и сознательности жителей нашего города, — говорится в обращении.