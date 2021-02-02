Опубликовала официальный комментарий по ситуации с задержанием Алексея Навального "Yves Rocher"

Yves Rocher - абсолютно аполитичная компания, мы никогда не участвуем ни в какой форме в политических дебатах и ​​поэтому не желаем комментировать ситуацию в России.

Yves Rocher - абсолютно аполитичная компания

После многочисленных допросов и расспросов, которые мы получили, нам важно ответить вам и объяснить ситуацию.

Напомним, дело " Олег и Алексей Навальные-Ив Роше Восток (Россия)" относится к 2012 году к местному коммерческому делу по подозрению в мошенничестве, по которому применены обычные процедуры защиты интересов компании. Первый приговор, осуждающий братьев Навальных, был вынесен 30 декабря 2014 года, затем подтвержден Апелляционным судом Москвы в 2015 году и Верховным Судом России в 2018 году. Таким образом, дело "Олег и Алексей Навальный - Ив Роше Восток России" закрыто, и вернуться к нему невозможно.

Ив Роше-совершенно аполитичное предприятие, мы никогда, ни в какой форме, не участвуем в политических дебатах и поэтому не желаем комментировать российскую ситуацию.

Источник: newsroom.yves-rocher.com