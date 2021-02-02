Сколько жизней унес коронавирус в России за сутки на 2 февраля озвучил оперштаб

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 643 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 597 (9,6%) без клинических проявлений.
За последние сутки подтверждено 539 смертей:
Москва — 74
Санкт-Петербург — 65
Московская область — 38
Ростовская область — 22
Красноярский край — 21
Краснодарский край — 18
Свердловская область — 15
Нижегородская область — 14
Воронежская область — 13
Пермский край — 12
Алтайский край — 11
Тульская область — 10
Вологодская область — 10
Новосибирская область — 10
Ивановская область — 9
Республика Крым — 9
Челябинская область — 9
Иркутская область — 9
Костромская область — 8
Белгородская область — 6
Ленинградская область — 6
Республика Дагестан — 6
Ставропольский край — 6
Удмуртская Республика — 6
Республика Чувашия — 6
Оренбургская область — 6
Самарская область — 6
Владимирская область — 5
Рязанская область — 5
Волгоградская область — 5
Саратовская область — 5
Ульяновская область — 5
Республика Хакасия — 5
Приморский край — 5
Курская область — 4
Орловская область — 4
Смоленская область — 4
Севастополь — 4
Ханты-Мансийский автономный округ — 4
Омская область — 4
Липецкая область — 3
Тверская область — 3
Республика Карелия — 3
Республика Коми — 3
Мурманская область — 3
Пензенская область — 3
Забайкальский край — 3
Тамбовская область — 2
Архангельская область — 2
Псковская область — 2
Республика Адыгея — 2
Республика Калмыкия — 2
Астраханская область — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Башкортостан — 2
Тюменская область — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Кемеровская область — 2
Республика Саха (Якутия) — 2
Магаданская область — 2
Хабаровский край — 2
Республика Ингушетия — 1
Карачаево-Черкесская Республика — 1
Кировская область — 1
Республика Тыва — 1
Республика Бурятия — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 74 158 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 201 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 630 тыс. 190 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф