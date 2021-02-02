Сколько жизней унес коронавирус в России за сутки на 2 февраля озвучил оперштаб

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 340 545.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 2 февраля

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 643 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 597 (9,6%) без клинических проявлений.

За последние сутки подтверждено 539 смертей:

Москва — 74

Санкт-Петербург — 65

Московская область — 38

Ростовская область — 22

Красноярский край — 21

Краснодарский край — 18

Свердловская область — 15

Нижегородская область — 14

Воронежская область — 13

Пермский край — 12

Алтайский край — 11

Тульская область — 10

Вологодская область — 10

Новосибирская область — 10

Ивановская область — 9

Республика Крым — 9

Челябинская область — 9

Иркутская область — 9

Костромская область — 8

Белгородская область — 6

Ленинградская область — 6

Республика Дагестан — 6

Ставропольский край — 6

Удмуртская Республика — 6

Республика Чувашия — 6

Оренбургская область — 6

Самарская область — 6

Владимирская область — 5

Рязанская область — 5

Волгоградская область — 5

Саратовская область — 5

Ульяновская область — 5

Республика Хакасия — 5

Приморский край — 5

Курская область — 4

Орловская область — 4

Смоленская область — 4

Севастополь — 4

Ханты-Мансийский автономный округ — 4

Омская область — 4

Липецкая область — 3

Тверская область — 3

Республика Карелия — 3

Республика Коми — 3

Мурманская область — 3

Пензенская область — 3

Забайкальский край — 3

Тамбовская область — 2

Архангельская область — 2

Псковская область — 2

Республика Адыгея — 2

Республика Калмыкия — 2

Астраханская область — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Республика Башкортостан — 2

Тюменская область — 2

Ямало-Ненецкий автономный округ — 2

Кемеровская область — 2

Республика Саха (Якутия) — 2

Магаданская область — 2

Хабаровский край — 2

Республика Ингушетия — 1

Карачаево-Черкесская Республика — 1

Кировская область — 1

Республика Тыва — 1

Республика Бурятия — 1

Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 74 158 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 201 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 630 тыс. 190 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф