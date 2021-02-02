Зараженные коронавирусом в России: число заболевших сильно упало за сутки на 2 февраля

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 643 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 597 (9,6%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Алтай 0,01%
2. Республика Тыва 0,1%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чеченская Республика, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,2%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 884 730 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 372 человека:
Москва — 5012
Санкт-Петербург — 1924
Московская область — 1020
Республика Крым — 597
Челябинская область — 594
Нижегородская область — 489
Ростовская область — 429
Ивановская область — 367
Свердловская область — 347
Воронежская область — 319
Мурманская область — 299
Республика Карелия — 298
Красноярский край — 289
Иркутская область — 277
Архангельская область — 275
Краснодарский край — 273
Ханты-Мансийский автономный округ — 256
Пермский край — 254
Саратовская область — 253
Самарская область — 249
Приморский край — 248
Вологодская область — 243
Республика Калмыкия — 239
Забайкальский край — 237
Псковская область — 233
Волгоградская область — 229
Ленинградская область — 218
Новосибирская область — 202
Белгородская область — 201
Калининградская область — 201
Тверская область — 199
Ставропольский край — 199
Ямало-Ненецкий автономный округ — 197
Хабаровский край — 195
Пензенская область — 193
Тульская область — 189
Ярославская область — 183
Новгородская область — 183
Ульяновская область — 178
Кировская область — 173
Орловская область — 167
Оренбургская область — 167
Липецкая область — 165
Омская область — 165
Республика Башкортостан — 162
Сахалинская область — 160
Удмуртская Республика — 159
Владимирская область — 156
Алтайский край — 155
Калужская область — 148
Кемеровская область — 147
Республика Коми — 143
Республика Дагестан — 130
Республика Бурятия — 130
Костромская область — 124
Курская область — 116
Смоленская область — 114
Чеченская Республика — 112
Брянская область — 111
Рязанская область — 110
Республика Хакасия — 110
Тюменская область — 109
Республика Саха (Якутия) — 104
Республика Татарстан — 97
Томская область — 97
Севастополь — 95
Амурская область — 95
Астраханская область — 89
Республика Мордовия — 89
Республика Чувашия — 89
Кабардино-Балкарская Республика — 78
Курганская область — 74
Республика Северная Осетия - Алания — 61
Республика Ингушетия — 58
Камчатский край — 57
Республика Алтай — 54
Республика Марий Эл — 51
Республика Адыгея — 46
Карачаево-Черкесская Республика — 39
Тамбовская область — 36
Республика Тыва — 15
Магаданская область — 12
Еврейская автономная область — 9
Ненецкий автономный округ — 5
Чукотский автономный округ — 1
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 340 545.
За последние сутки подтверждено 539 смертей:
Москва — 74
Санкт-Петербург — 65
Московская область — 38
Ростовская область — 22
Красноярский край — 21
Краснодарский край — 18
Свердловская область — 15
Нижегородская область — 14
Воронежская область — 13
Пермский край — 12
Алтайский край — 11
Тульская область — 10
Вологодская область — 10
Новосибирская область — 10
Ивановская область — 9
Республика Крым — 9
Челябинская область — 9
Иркутская область — 9
Костромская область — 8
Белгородская область — 6
Ленинградская область — 6
Республика Дагестан — 6
Ставропольский край — 6
Удмуртская Республика — 6
Республика Чувашия — 6
Оренбургская область — 6
Самарская область — 6
Владимирская область — 5
Рязанская область — 5
Волгоградская область — 5
Саратовская область — 5
Ульяновская область — 5
Республика Хакасия — 5
Приморский край — 5
Курская область — 4
Орловская область — 4
Смоленская область — 4
Севастополь — 4
Ханты-Мансийский автономный округ — 4
Омская область — 4
Липецкая область — 3
Тверская область — 3
Республика Карелия — 3
Республика Коми — 3
Мурманская область — 3
Пензенская область — 3
Забайкальский край — 3
Тамбовская область — 2
Архангельская область — 2
Псковская область — 2
Республика Адыгея — 2
Республика Калмыкия — 2
Астраханская область — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Башкортостан — 2
Тюменская область — 2
Ямало-Ненецкий автономный округ — 2
Кемеровская область — 2
Республика Саха (Якутия) — 2
Магаданская область — 2
Хабаровский край — 2
Республика Ингушетия — 1
Карачаево-Черкесская Республика — 1
Кировская область — 1
Республика Тыва — 1
Республика Бурятия — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 74 158 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 201 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 630 тыс. 190 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф