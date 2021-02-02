Зараженные коронавирусом в России: число заболевших сильно упало за сутки на 2 февраля

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 372 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 372 человека

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 643 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 597 (9,6%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Алтай 0,01%

2. Республика Тыва 0,1%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чеченская Республика, Магаданская область, Еврейская автономная область 0,2%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 884 730 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 372 человека:

Москва — 5012

Санкт-Петербург — 1924

Московская область — 1020

Республика Крым — 597

Челябинская область — 594

Нижегородская область — 489

Ростовская область — 429

Ивановская область — 367

Свердловская область — 347

Воронежская область — 319

Мурманская область — 299

Республика Карелия — 298

Красноярский край — 289

Иркутская область — 277

Архангельская область — 275

Краснодарский край — 273

Ханты-Мансийский автономный округ — 256

Пермский край — 254

Саратовская область — 253

Самарская область — 249

Приморский край — 248

Вологодская область — 243

Республика Калмыкия — 239

Забайкальский край — 237

Псковская область — 233

Волгоградская область — 229

Ленинградская область — 218

Новосибирская область — 202

Белгородская область — 201

Калининградская область — 201

Тверская область — 199

Ставропольский край — 199

Ямало-Ненецкий автономный округ — 197

Хабаровский край — 195

Пензенская область — 193

Тульская область — 189

Ярославская область — 183

Новгородская область — 183

Ульяновская область — 178

Кировская область — 173

Орловская область — 167

Оренбургская область — 167

Липецкая область — 165

Омская область — 165

Республика Башкортостан — 162

Сахалинская область — 160

Удмуртская Республика — 159

Владимирская область — 156

Алтайский край — 155

Калужская область — 148

Кемеровская область — 147

Республика Коми — 143

Республика Дагестан — 130

Республика Бурятия — 130

Костромская область — 124

Курская область — 116

Смоленская область — 114

Чеченская Республика — 112

Брянская область — 111

Рязанская область — 110

Республика Хакасия — 110

Тюменская область — 109

Республика Саха (Якутия) — 104

Республика Татарстан — 97

Томская область — 97

Севастополь — 95

Амурская область — 95

Астраханская область — 89

Республика Мордовия — 89

Республика Чувашия — 89

Кабардино-Балкарская Республика — 78

Курганская область — 74

Республика Северная Осетия - Алания — 61

Республика Ингушетия — 58

Камчатский край — 57

Республика Алтай — 54

Республика Марий Эл — 51

Республика Адыгея — 46

Карачаево-Черкесская Республика — 39

Тамбовская область — 36

Республика Тыва — 15

Магаданская область — 12

Еврейская автономная область — 9

Ненецкий автономный округ — 5

Чукотский автономный округ — 1

За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 340 545.

За последние сутки подтверждено 539 смертей:

Москва — 74

Санкт-Петербург — 65

Московская область — 38

Ростовская область — 22

Красноярский край — 21

Краснодарский край — 18

Свердловская область — 15

Нижегородская область — 14

Воронежская область — 13

Пермский край — 12

Алтайский край — 11

Тульская область — 10

Вологодская область — 10

Новосибирская область — 10

Ивановская область — 9

Республика Крым — 9

Челябинская область — 9

Иркутская область — 9

Костромская область — 8

Белгородская область — 6

Ленинградская область — 6

Республика Дагестан — 6

Ставропольский край — 6

Удмуртская Республика — 6

Республика Чувашия — 6

Оренбургская область — 6

Самарская область — 6

Владимирская область — 5

Рязанская область — 5

Волгоградская область — 5

Саратовская область — 5

Ульяновская область — 5

Республика Хакасия — 5

Приморский край — 5

Курская область — 4

Орловская область — 4

Смоленская область — 4

Севастополь — 4

Ханты-Мансийский автономный округ — 4

Омская область — 4

Липецкая область — 3

Тверская область — 3

Республика Карелия — 3

Республика Коми — 3

Мурманская область — 3

Пензенская область — 3

Забайкальский край — 3

Тамбовская область — 2

Архангельская область — 2

Псковская область — 2

Республика Адыгея — 2

Республика Калмыкия — 2

Астраханская область — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Республика Башкортостан — 2

Тюменская область — 2

Ямало-Ненецкий автономный округ — 2

Кемеровская область — 2

Республика Саха (Якутия) — 2

Магаданская область — 2

Хабаровский край — 2

Республика Ингушетия — 1

Карачаево-Черкесская Республика — 1

Кировская область — 1

Республика Тыва — 1

Республика Бурятия — 1

Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 74 158 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,5 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 201 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 630 тыс. 190 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф