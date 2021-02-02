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Правительство Армении подало в Евросуд межгосударственную жалобу против Азербайджана

16:30 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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В ближайшее время в Европейский суд будут направлены дополнительные доказательства.

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В иске, в числе других, поднят вопрос защиты прав военнопленных и гражданских лиц

Жалоба является первым межгосударственным иском, представленным Арменией в Европейский суд по правам человека.
Правительство Армении подало в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Азербайджана, сообщает представительство Армении в суде.

"Это первая межгосударственная жалоба, поданная Арменией в ЕСПЧ. Это важнейший шаг правового процесса", - говорится в сообщении.

В жалобе, в частности, отмечается, что Азербайджан нарушил права жителей Карабаха и Армении на жизнь, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование и ряд других прав, также подвергал пыткам и проявлял бесчеловечное отношение.
Правительство приложило к иску объемный пакет доказательств. В иске, в числе других, поднят вопрос защиты прав военнопленных и гражданских лиц, переселенного населения Арцаха, погибших и раненых гражданских лиц, их родных, потерявших собственность граждан, а также представителей международных и местных СМИ.

В ближайшее время в Европейский суд будут направлены дополнительные доказательства. Как до сих пор, так и в будущем офис представительства Армении в ЕСПЧ будет сообщать о дальнейшем процессе и предпринятых шагах, говорится в сообщении.

Источник: ru.armeniasputnik.am

военный конфликт Нагорный Карабах
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