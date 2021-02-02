Планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0" "Ростех"

Комплекс управляемого ракетного вооружения "Гермес" на военно-техническом форуме "Армия 2020"

Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" планирует создать новый ударный комплекс "Гермес 2.0" с более скоростной и мощной ракетой, рассказал РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Базовая версия комплекса — "Гермес", созданная Конструкторским бюро приборостроения, сейчас проходит демонстрационные испытания на полигоне Капустин Яр. По словам Оздоева, у этого комплекса есть большой потенциал для дальнейшего совершенствования.

"В связи с этим планируется опытно-конструкторская работа, которая предусматривает повышение боевого могущества ракеты в два — два с половиной раза и увеличение скорости ее полета. Это будет версия комплекса "Гермес 2.0", — сказал он.

Оздоев напомнил, что базовую версию "Гермеса" впервые представили летом прошлого года. Он отметил, что комплекс отвечает самым современным требованиям: система наведения автономна и работает по принципу "выстрелил и забыл", а мультиплатформенность позволяет устанавливать его не только на бронетехнику и корабли, но и на ударные беспилотники.

В пресс-службе "Высокоточных комплексов", со своей стороны, подчеркнули, что возможность повышения характеристик "Гермеса", в том числе его управляемой ракеты, была заложена при проектировании.

Комплекс "Гермес" предназначен для поражения на дальности до 100 километров современных и перспективных танков, бронетехники, сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов. Ракета базовой версии развивает скорость до 1,3 тысячи метров в секунду и имеет осколочно-фугасную боевую часть в 28 килограммов.

"Гермес" может монтироваться на любое автомобильное шасси среднего или крупного тоннажа. Например, на сайте КБП демонстрируется вариант установки комплекса на КамАЗ. В таком варианте "Гермес" имеет шесть пусковых установок. Ракеты комплекса, уточняют разработчики, обладают высокой точностью поражения. Боеприпас летит к цели сначала за счет навигационных сигналов с земли, затем по данным бортовой инерциальной навигационной системы. Прибыв в район цели, ракета захватывает ее собственной головкой самонаведения.

Источник: РИА Новости