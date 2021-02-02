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Как стареют люди в России и в странах Евросоюза, сравнили ученые

17:00 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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В России граждане часто оценивают свой субъективный возраст как примерно равный календарному или чуть выше, тогда как мигранты-женщины 51–65 лет оценивают свой возраст ниже календарного на 10 лет, а мужчины — на 20 лет.

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Ученые сравнили, как стареют люди в России и в странах Евросоюза

Исследователи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) выявили особенности индивидуального старения людей интеллектуальных профессий, живущих в России и в странах Евросоюза.

По мнению ученых, темп психологического и биологического старения у жителей стран ЕС замедляется в среднем возрасте, но после 65 начинает сближаться с темпом старения россиян.

Исследователи оценили динамику показателей биологического и психологического возраста у людей от 32 до 70 лет. Одна группа добровольцев проживает в России, другая переселилась из РФ в страны Евросоюза.

В исследовании поучаствовали научные сотрудники, преподаватели вузов, работники НИИ.

— Объективный показатель здоровья россиян и мигрантов не различается, а вот по субъективной оценке заболеваний различия максимальны: мигранты считают себя более здоровыми, — сказала профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета экстремальной психологии МГППУ Татьяна Березина.

Она отметила, что исследователи-мигранты начинают считать себя более молодыми, они больше заботятся о своем здоровье. При этом, уточнила специалист, у граждан России присутствует пенсионный стресс — у мужчин и женщин в период 51–65 лет начинают появляться проблемы со здоровьем, что ведет к ускоренному старению организма. Тогда как у россиян-мигрантов такого стресса не обнаружено.

Кроме того, Татьяна Березина добавила, что в России граждане часто оценивают свой субъективный возраст как примерно равный календарному или чуть выше, тогда как мигранты-женщины 51–65 лет оценивают свой возраст ниже календарного на 10 лет, а мужчины — на 20 лет. Результаты исследований разместили в журнале Investigation in Health, Psychology and Education.

Источник: vm.ru

возраст продолжительность жизни старость
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От редакции

Где лучше стареть?

Аноним, 02 февраля 2021 17:58
"у мужчин и женщин в период 51–65 лет начинают появляться проблемы со здоровьем, что ведет к ускоренному старению организма. Тогда как у россиян-мигрантов такого стресса не обнаружено."

Не будем тут говорить про тех кто всю жизнь сидит в офисе или начальничком, а скажу за простого квалифицированного работягу по НСО на своём примере и примере своих знакомых. Когда ты русский квалифицированный работяга пашущий от зари до зари, работая на износ за троих за гроши, то первые серьёзные проблемы со здоровьем у тебя уже появятся в 35лет точно, это при условии, что ты не куришь, не пьёшь, а ведёшь трезвый образ жизни я говорю про минимум одно серьёзное хроническое заболевание, а их к 35 у русского мужика минимум два! Статья явно про начальников, бумажных дел мастеров, офисных клерков и бухгалтерию у них износа минимум.

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