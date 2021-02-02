Просит для Навального 3,5 года колонии УФСИН

УФСИН просит для Навального 3,5 года колонии

Представитель УФСИН в ходе судебного заседания в здании Мосгорсуда попросил отменить условный срок Алексею Навальному и заменить его на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости.

"Прошу суд отменить условное осуждение Навального А.А, приговоренного Замоскорецким судом к условному наказанию на срок 3 года 6 месяцев", – заявил он.

Судебное заседание Симоновского суда столицы проходит в выездном формате в здании Мосгорсуда.



В понедельник Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

Источник: РИА Новости