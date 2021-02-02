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Как бросить курить самому: Чек-лист из 11 пунктов избавления от никотиновой зависимости составил житель Бердска

16:37 02.02.2021, Михаил Бедроев Фото: pixabay
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"Курил, кстати, очень долго - лет 20", – расписал по пунктам Михаил Наумов.

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Курение убивает

Как бросить курить - об этом спросил 29 января в группе соцсети "Вконтакте" житель Бердска. В комментариях люди делятся собственным опытом и дают, возможно, ценный совет для тех, кто ищет способ расстаться с пагубной привычкой

- Где в Бердске помогают бросить курить? Испробовал все что можно: пластыри, таблетки, даже книгу Ален Кара прочитал, ничего не помогает, а курить бросить хочу. Может есть какие клиники или врач хороший, который поможет в этом плане. Подскажите, кто и как бросал курить, – спрашивает аноним.

- Хочешь секрет открою, хочешь бросить-бросишь! Если не можешь, значит не сильно хочешь, – написала Кристина Высоцкая.

- Единственное, что тебе поможет – твоя сила воли. И это хороший способ выработать ее. Или же оставайся безвольным, - считает Марк Князев.

Михаил Наумов предлагает бердчанам инструкцию из 11 пунктов, как избавиться от никотиновой зависимости.

1. Осознай вред наносимый табаком твоему телу, и возможные последствия - болезни, уменьшение прожитых лет, запах табака, отложения на зубах, кровяные десна.
2. Цена сигарет растет - качество ухудшается, курить уже не только не прикольно, а еще и противно.
3. Продержаться первый месяц поможет успокоительные, так как тяга к курению будет заставлять тебя нервничать, провоцируя срыв, люди будут бесить.
4. Отслеживай тягу. Появилось желание - сразу даешь весь расклад из пункта 1. Что пользы минимум, а точнее ее вообще нет, и только убивать себя. А я думаю, раз такие мысли появились, значит осознал, что это убивает.
5. Мотивация. Посчитай сколько денег ты сэкономишь в среднем. В конце первого месяца себя похвали чем-нибудь в виде подарка на эту сумму денег. Дальше больше.
6. Тебе будут говорить, что ты не сможешь, докажи не им, а себе, что ты можешь, если захочешь.

7. Все мы являемся для кого-либо примером, если ты бросишь, с тебя будут брать пример. Это маленький бонус быть положительным примером.
8. Осознай, что зависимость сильнее тебя, и лучше тебе ограничить посещение мест провоцирующие срывы. И есть люди "доброжелатели", которые всегда поддержат сигареткой, от одной же ничего не будет, кроме как начинать всё сначала после срыва будет сложней.
9. Надо себя чем-то занять, все свободное время лучше что-то делать, а то тяга начнётся.
10. Не слушай тех, кто предлагает электронные парилки или жевательные смеси - это самообман.
11. Верь в то, что ты сможешь, и что тебе от этого будет только лучше. Можно скачать приложение, в котором есть и мотивация и похвалы всякие. Если действительно хочешь, то попрешь как танк и бросишь. Ну и в первое время может быть такое, что от стресса начнешь заедать сладким или вообще всем подряд, поэтому вес может подняться, но в дальнейшем станет проще.

- Курил кстати очень долго, лет 20, – расписал по пунктам Михаил Наумов.

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