Магнитные бури в феврале 2021: Когда ждать головную боль из-за мощных вспышек на Солнце и геоударов, названы ближайшие даты для метеопатов

Негативному воздействию магнитных бурь подвержены по разным данным от 50 до 75% населения Земли. Многие люди начинают реагировать не на сами магнитные бури, а за 1-2 дня до них, в момент вспышек на самом Солнце. «Тревожные мысли и паника весь день», - пишут читатели "Курьер. Среда. Бердск".

Ожидается 4 магнитные бури в феврале

Магнитная буря – это быстрые и сильные изменения в магнитном поле Земли, возникающие в периоды повышенной солнечной активности.

В результате вспышек на Солнце в космическое пространство выбрасывается огромное количество вещества (в основном протонов и электронов), часть которого за один – два дня достигает земной атмосферы. Магнитное поле Земли захватывает из космического пространства заряженные частицы. «Солнечный ветер» возмущает и «сжимает» магнитное поле планеты.

Негативному воздействию магнитных бурь подвержены по разным данным от 50 до 75% населения Земли. При этом момент начала стрессовой реакции может сдвигаться относительно начала бури на разные сроки для различных бурь и для конкретного человека. Многие люди начинают реагировать не на сами магнитные бури, а за 1-2 дня до них, в момент вспышек на самом Солнце.

Магнитные бури нередко сопровождаются головными болями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

В расписании магнитных бурь на февраль 2021 года нужно отметить следующие

1 - 2 февраля планету накрыла сильная магнитная буря. Она может отразиться на самочувствии многих людей. В течение дня наблюдается усталость, недомогание и головные боли, а под вечер даже невосприимчивые люди могут столкнуться с нарушением сна.

7 - 9 февраля пройдет магнитная буря средней интенсивности. Она затронет в основном метеозависимых людей и тех, у кого есть проблемы с психикой. В эти дни нежелательно проводить долго времени перед экранами компьютеров или гаджетов, желательно не заниматься активностью, которая требует повышенной концентрации внимания. Могут обостряться хронические заболевания, особенно это касается людей с болезнями сердца или сосудов, а также патологиями нервной системы. При себе желательно иметь тонизирующие средства, а также лекарства от головной и сердечной боли.

15 февраля еще одна вспышка геомагнитных колебаний, правда лишь в течение нескольких часов. В этот день не рекомендуется заниматься делами, связанными с концентрацией внимания, не садиться за руль и не отправляться в поездки.

22 и 27 февраля - главное в эти дни не перенапрягаться и не нервничать Из рекомендаций - иметь при себе аптечку с необходимыми препаратами, которые могут облегчить симптомы. Обычно это упадок сил, скачки давления, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Игнорировать боль не нужно. День лучше всего провести в спокойном состоянии, избегать стресса, отказаться от алкоголя и кофе.

Земля сейчас находится в минимуме солнечной активности, пик наступит ориентировочно в 2023 году.

Как улучшить самочувствие

- Буря всегда проходит незаметно, если в период геомагнитных колебаний больше бывать на свежем воздухе, посвятить время медитации, расслабляющему массажу, дыхательным упражнениям.

- Добавьте в рацион больше свежих фруктов и овощей. Пейте достаточное количество воды.

- Не забывайте быть физически активными в течение дня. Даже несколько простых упражнений в рамках утренней зарядки улучшат кровообращение и снимут стресс. При этом на время исключите наклоны и приседания.

- Врачи советуют высыпаться и не переедать, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

- Во время упадка сил рекомендуется пить настойку из лимонника или женьшеня. Поможет оставаться в тонусе и контрастный душ.

- В дни активности магнитных бурь стоит избегать эмоциональных потрясений и стрессовых ситуаций.

Как переживают магнитные бури наши читатели

«Тревожные мысли и паника весь день».



«Совсем нет сил и не спится».Ольга: «Нет аппетита, скачет давление».«Перепады давления и сердце стучит».