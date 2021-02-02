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Заменили судью по делу Навального

17:09 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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В Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда по требованию ФСИН.

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По делу Навального заменили судью

На сайте суда изменили судью, которая будет рассматривать требование ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный. Вместо Юлии Окуневой в карточке значится Наталья Репникова.
В середине января The Insider опубликовал расследование о судье Окуневой. Журналисты выяснили, что родственники судьи — совладельцы фирм, получающих контракты от силовых ведомств, в том числе ФСИН, МВД и ФСО.

«Судья Окунева по моему уголовному делу приняла абсолютно безумное решение, что я должен удалить посты с сайта ФБК, которые во время суда с Усмановым еще не были написаны. Специальная политическая судья», — описывал ее директор ФБК Иван Жданов.

В Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда по требованию ФСИН. В ведомстве считают, что оппозиционер нарушил условия испытательного срока, не возвращаясь в Россию после лечения в Германии. Защита Навального утверждает, что курс реабилитации закончился за два дня до прилета в Москву, и инспекции было известно о его местонахождении.

Источник: tvrain.ru

оппозиция протесты силовое подавление судья Алексей Навальный
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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 02 февраля 2021 17:45
Да, уж - судья подала в отставку. Харламов наверное от зависти захлебнулся от такого то сюжета.
И главное так вовремя.
Интересно вот за новые санкции ( а то, что их введут с таким раскладом, даже не стоит сомневаться) - это Лехи заслуга или так Вовочка за супостатов подиграл?
У кого какие мнения на этот счёт?

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