Заменили судью по делу Навального

По делу Навального заменили судью

На сайте суда изменили судью, которая будет рассматривать требование ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный. Вместо Юлии Окуневой в карточке значится Наталья Репникова.

В середине января The Insider опубликовал расследование о судье Окуневой. Журналисты выяснили, что родственники судьи — совладельцы фирм, получающих контракты от силовых ведомств, в том числе ФСИН, МВД и ФСО.

«Судья Окунева по моему уголовному делу приняла абсолютно безумное решение, что я должен удалить посты с сайта ФБК, которые во время суда с Усмановым еще не были написаны. Специальная политическая судья», — описывал ее директор ФБК Иван Жданов.

В Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда по требованию ФСИН. В ведомстве считают, что оппозиционер нарушил условия испытательного срока, не возвращаясь в Россию после лечения в Германии. Защита Навального утверждает, что курс реабилитации закончился за два дня до прилета в Москву, и инспекции было известно о его местонахождении.

Источник: tvrain.ru