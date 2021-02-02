Устроили гладиаторский бой из-за толчка пассажирки в маршрутке Бердска

"Всё понятно, у многих жизнь не сахар, денег нет, не выспались, но если не мы, то кто сделает этот мир добрее? Всем добра, мира, здоровья и спокойствия!" - написал автор. поста в социальной сети.

Женщины устроили потасовку в маршрутке

В группе социальной сети «Вконтакте» 31 января был опубликован анонимный пост подписчика с интересной развязкой. Были ли две «гладиаторши» в масках автор не уточнил, исход поединка также умалчивается.

- А вообще люди злые очень стали... Работаю с людьми, так хамят ужасно, даже когда пытаешься быть позитивным. В магазинах жесть, в маршрутке сегодня женщины подрались из-за того, что вроде одна другую толкнула при входе. Господи, мне кажется, если у каждого было бы оружие, то поубивали бы друг друга. Всё понятно, у многих жизнь не сахар, денег нет, не выспались, но если не мы, то кто сделает этот мир добрее? Всем добра, мира, здоровья и спокойствия! - написал автор.

- С таким написанием и манерой изложения мыслей, подозреваю, автора ждет множество "чудесных" открытий в мире взрослых людей, - подметил Алек Скид.



-Страна дураков, - отметила Елена Куренская-Омельченко.- Вам надо было им обеим лещей отвесить, чтобы успокоились! - посоветовал Роман Белов.