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Устроили гладиаторский бой из-за толчка пассажирки в маршрутке Бердска

17:00 02.02.2021, Михаил Бедроев Фото: Курьер. Среда. Бердск
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"Всё понятно, у многих жизнь не сахар, денег нет, не выспались, но если не мы, то кто сделает этот мир добрее? Всем добра, мира, здоровья и спокойствия!" - написал автор. поста в социальной сети.

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Женщины устроили потасовку в маршрутке

В группе социальной сети «Вконтакте» 31 января был опубликован анонимный пост подписчика с интересной развязкой. Были ли две «гладиаторши» в масках автор не уточнил, исход поединка также умалчивается.

- А вообще люди злые очень стали... Работаю с людьми, так хамят ужасно, даже когда пытаешься быть позитивным. В магазинах жесть, в маршрутке сегодня женщины подрались из-за того, что вроде одна другую толкнула при входе. Господи, мне кажется, если у каждого было бы оружие, то поубивали бы друг друга. Всё понятно, у многих жизнь не сахар, денег нет, не выспались, но если не мы, то кто сделает этот мир добрее? Всем добра, мира, здоровья и спокойствия! - написал автор.

- С таким написанием и манерой изложения мыслей, подозреваю, автора ждет множество "чудесных" открытий в мире взрослых людей, - подметил Алек Скид.

-Страна дураков, - отметила Елена Куренская-Омельченко.
- Вам надо было им обеим лещей отвесить, чтобы успокоились! - посоветовал Роман Белов.

гладиаторские бои маршрутка пассажирки толчок
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От редакции

Нужно быть добрее?

Аноним, 02 февраля 2021 17:14
Довели людей до белого каления с этой лжепандемией!
Аноним, 02 февраля 2021 17:47
"Господи, мне кажется, если у каждого было бы оружие, то поубивали бы друг друга."

Наоборот. Когда ты к примеру хам и знаешь, что тот на кого ты нападёшь для самоутверждения и поднятия самооценки, гарантированно даст тебе достойный отпор, который ты на очень долго запомнишь если жив останешся, то это действует отрезвляюще, не хуже ледяного душа!

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