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Изъяла у подпольных оружейников миномет и пушку ФСБ

17:30 02.02.2021 Фото: кадр оперативной съемки ФСБ
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Кроме того, изъяты десятки минометных мин различного калибра и ручных гранат, свыше 26 тыс. патронов и почти 35 кг взрывчатых веществ.

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В руки спецслужб попали не только более ста пистолетов и револьверов (от пистолетов Макарова и ТТ до Glock) и несколько десятков винтовок и карабинов, но также три пулемета, специальная снайперская винтовка «Винторез», 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка

В ходе обысков в подпольных оружейных мастерских были изъяты десятки пистолетов и винтовок, а также несколько пулеметов, миномет и 45-мм орудие.
Около двухсот единиц огнестрельного оружия было изъято сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) во время обысков, проведенных в нелегальных оружейных мастерских в различных регионах России. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК.

В руки спецслужб попали не только более ста пистолетов и револьверов (от пистолетов Макарова и ТТ до Glock) и несколько десятков винтовок и карабинов, но также три пулемета, специальная снайперская винтовка «Винторез», 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка.

Кроме того, изъяты десятки минометных мин различного калибра и ручных гранат, свыше 26 тыс. патронов и почти 35 кг взрывчатых веществ.

«Пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Прекращена деятельность 28 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве пояснили, что подпольные оружейники в январе 2021 года были выявлены в Москве, Карелии, Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском краях, а также Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях.

Источник: РБК

задержали оружейник оружие
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