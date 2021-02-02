Считает ли Путин себя наследником Ельцина, ответил на вопрос Песков

В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.

12 июня 1991 года избран президентом РСФСР, набрав 57% голосов избирателей

Первый президент РФ Борис Ельцин является частью нашей общей истории, в известном плане все мы продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ельцин - это часть нашей истории, истории нашей страны, нашей общей истории, через которую мы прошли. Это была очень непростая история. Именно вчера Путин говорил о том, что, конечно, задним умом критиковать кого-то за ошибки - это дело самое простое, но самое сложное - это не допускать таких ошибок. Все люди и поэтому от этого никто не застрахован. Вы знаете, что свое отношение к Ельцину еще раз Путин высказал вчера, когда был на Новодевичьем кладбище, но в известном плане мы все продолжатели той истории, которая у нас была, в том числе и президент Путин", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли Путин себя продолжателем дела Бориса Ельцина, наследником его политических взглядов.

Накануне президент возложил цветы к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. Путин заявил, что первый президент никогда не боялся брать ответственность за собственные действия и судьбу страны, а также, что "задним числом мы все умны, а когда события накатываются как снежный ком - другая ситуация".



В понедельник, 1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина, который руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.

Источник: РИА Новости