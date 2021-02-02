Проверили на ковид-нарушения магазины «Пятерочка», «Ярче», «Погребок» и «Аквариум» в Бердске. Какие нарушения нашли?

Сегодня, 2 февраля , сотрудники администрации города Бердска и Роспотребнадзора провели проверку предприятий и организаций города на предмет соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции.
В ходе контрольных мероприятий были проверены:
1. Супермаркет «Пятерочка», ул. Лелюха, 18;
2. Магазин разливных напитков «Погребок», ул. Лелюха, 7;
3. Супермаркет «Ярче», ул. Лелюха, 7;
4. Магазин «Аквариум», ул. Лелюха, 7.
По итогам мероприятий: в магазине разливных напитков «Погребок» отсутствуют дезинфицирующие средства, отсутствует бактерицидный облучатель и как следствие не проводятся мероприятия по дезинфекции и обеззараживанию воздуха. По данному факту составлено уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
В остальных объектах нарушений не выявлено.