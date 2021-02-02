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Хочет отказаться от экспорта электроэнергии и лишить Россию миллиардов рублей Финляндия

17:54 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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Финская сторона рассматривает все сценарии развития электроэнергетики, в том числе без российских поставок.

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Финляндия допустила полный отказ от электроэнергии из России

Финляндия не исключает возможности полного прекращения поставок электроэнергии из России, так как российская сторона не сообщает о ремонте линий электропередач, рассказал РИА Новости представитель финского оператора магистральных сетей Fingrid Юсси Юринсало.

Он пояснил, что сейчас электричество идет из России в Финляндию по четырем линиям, три из которых очень старые и нуждаются в ремонте.
"Мы неоднократно спрашивали российских партнеров о возможных деталях: планируется ли ремонт, когда, как долго он продлится. Но ответа нам не дают, ссылаясь на чьи-то другие решения. Поэтому мы не знаем — сможем ли получать в будущем электроэнергию из России вообще", — сказал Юринсало.

Поэтому, добавил он, финская сторона рассматривает все сценарии развития электроэнергетики, в том числе без российских поставок.
На прошлой неделе Fingrid опубликовала четыре сценария развития энергосистемы до 2035 года. Планируется, что к этому времени Финляндия станет углеродно нейтральной. Три сценария предполагают существенный рост числа ветряных либо солнечных электростанций и прекращение импорта российской электроэнергии, один — переход к экспорту электроэнергии в Россию.
По данным российского оператора "Интер РАО", в 2019 году Россия экспортировала в Финляндию семь миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а за девять месяцев 2020-го — 1,8 миллиарда.

Источник: РИА Новости

финляндия электричество
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