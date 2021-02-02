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Вел интимную переписку с 242 школьницами через социальные сети житель Кузбасса

17:49 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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В настоящий момент жителю Кузбасса предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, и развратных действий.

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Жителя Кузбасса обвиняют в развращении более 240 девочек через социальные сети

Большая часть потерпевших не достигла 14-летнего возраста.
Житель города Анжеро-Судженска Кемеровской области обвиняется в развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении 242 девочек из разных регионов страны, с которыми он в течение двух лет знакомился в социальных сетях и вел интимную переписку. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"По версии следствия, с марта 2016 по август 2018 года обвиняемый со своей страницы в социальных сетях осуществлял переписку на интимные темы с девочками-подростками. При этом мужчина отправлял им фотографии и видеофайлы порнографического характера, просил их присылать ему свои фотографии. В рамках расследования уголовного дела мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу, он признан вменяемым", - говорится в сообщении.

О преступлениях 43-летнего мужчины стало известно сотрудникам отдела "К" ГУ МВД России по Кемеровской области, материалы передали в следственные органы. В настоящий момент жителю Кузбасса предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, и развратных действий.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, обвиняемого в настоящий момент поместили под стражу. Решение о наказании по данному уголовному делу должен принять суд, куда уже направили материалы для рассмотрения по существу.

педофил соцсеть
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