Вел интимную переписку с 242 школьницами через социальные сети житель Кузбасса

В настоящий момент жителю Кузбасса предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, и развратных действий.

Жителя Кузбасса обвиняют в развращении более 240 девочек через социальные сети

Большая часть потерпевших не достигла 14-летнего возраста.

Житель города Анжеро-Судженска Кемеровской области обвиняется в развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении 242 девочек из разных регионов страны, с которыми он в течение двух лет знакомился в социальных сетях и вел интимную переписку. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"По версии следствия, с марта 2016 по август 2018 года обвиняемый со своей страницы в социальных сетях осуществлял переписку на интимные темы с девочками-подростками. При этом мужчина отправлял им фотографии и видеофайлы порнографического характера, просил их присылать ему свои фотографии. В рамках расследования уголовного дела мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу, он признан вменяемым", - говорится в сообщении.

О преступлениях 43-летнего мужчины стало известно сотрудникам отдела "К" ГУ МВД России по Кемеровской области, материалы передали в следственные органы. В настоящий момент жителю Кузбасса предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, и развратных действий.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, обвиняемого в настоящий момент поместили под стражу. Решение о наказании по данному уголовному делу должен принять суд, куда уже направили материалы для рассмотрения по существу.