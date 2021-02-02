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Отравились водопроводной водой более 50 жителей Красноярска

18:03 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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Заболевшие находятся на амбулаторном лечении, практически все они связывают заболевание с употреблением воды из сети централизованного водоснабжения.

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Более 50 жителей Красноярска отравились водопроводной водой

В Октябрьском районе Красноярска краевое управление Роспотребнадзора зарегистрировало вспышку острой кишечной инфекции, источником которой могла стать вода из водопровода. По данным ведомства в районе зафиксировано 53 случая инфекции: за медицинской помощью обратились 27 человек, еще 26 выявили сотрудники Роспотребнрадзора.

Заболевшие находятся на амбулаторном лечении, практически все они связывают заболевание с употреблением воды из сети централизованного водоснабжения.

Управление инициировало санитарно-эпидемиологического расследование: взяты пробы воды из водозабора "Гремячий лог", в распределительной сети Октябрьского района Красноярска, биоматериала от заболевших. Устанавливаются пути инфицирования.

В краевом центре усилен мониторинг за качеством воды, подаваемой населению. Проводится дезинфекция сетей, а также повышенное хлорирование воды. В данный момент ее качество в городе соответствует гигиеническим нормативам.

вода водопроводная отравление
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Аноним, 02 февраля 2021 18:14
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