Отравились водопроводной водой более 50 жителей Красноярска

Заболевшие находятся на амбулаторном лечении, практически все они связывают заболевание с употреблением воды из сети централизованного водоснабжения.

Более 50 жителей Красноярска отравились водопроводной водой

В Октябрьском районе Красноярска краевое управление Роспотребнадзора зарегистрировало вспышку острой кишечной инфекции, источником которой могла стать вода из водопровода. По данным ведомства в районе зафиксировано 53 случая инфекции: за медицинской помощью обратились 27 человек, еще 26 выявили сотрудники Роспотребнрадзора.

Заболевшие находятся на амбулаторном лечении, практически все они связывают заболевание с употреблением воды из сети централизованного водоснабжения.

Управление инициировало санитарно-эпидемиологического расследование: взяты пробы воды из водозабора "Гремячий лог", в распределительной сети Октябрьского района Красноярска, биоматериала от заболевших. Устанавливаются пути инфицирования.

В краевом центре усилен мониторинг за качеством воды, подаваемой населению. Проводится дезинфекция сетей, а также повышенное хлорирование воды. В данный момент ее качество в городе соответствует гигиеническим нормативам.