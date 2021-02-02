ОВД-инфо: Задержали 237 человек в день суда над Навальным 2 февраля 2021

На 18.00 (нск) суд над Навальным еще продолжается. ФСИН просит заменить условное лишение свободы по делу «Ив Роше» на реальное - 3,5 года.

Суд над Навальным еще продолжается

Задержания в день суда по делу Алексея Навального 2 февраля 2021 года отслеживает ОВД-инфо. На 18.00 (нск) суд еще продолжается. В здании Московского городского суда проходит выездное заседание Симоновского районного суда: рассматривается ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного лишения свободы по делу «Ив Роше» на реальное.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ФСИН требует посадить Навального на 3,5 года и оштрафовать на 500 тыс. рублей.

Поддержать Навального на суде приехали его сторонники и слушатели, желающие присутствовать в процессе. Однако слушателей не пустили, а затем начались задержания.

На 18 часов (нск) по данным ОВД-инфо, задержано 237 человек.

Стоит отметить, что акции во вторник проходят не только в Москве.