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Кому положена двойная пенсия в России, рассказал эксперт

18:23 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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Но власти любят трактовать закон в каждом отдельном регионе по-разному, вырабатывают некие свои обычаи применения правовых норм, да и просто неохотно «выдёргивают» деньги из бюджета.

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Иногда представители власти неохотно расстаются с деньгами на такие пенсии

На двойную пенсию в России могут претендовать ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, их родители и вдовы в случае гибели близкого при прохождении службы, инвалиды вследствие военной травмы, лётчики-испытатели, космонавты, члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, федеральные государственные гражданские служащие, а также люди, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил юрист Артём Баранов.П

Несмотря на то что в российском законодательстве присутствует возможность получения двойной пенсии, работает это «через раз», отмечает специалист.

Представители власти любят трактовать закон в каждом отдельном регионе по-разному, вырабатывают некие свои обычаи применения правовых норм, да и просто неохотно «выдёргивают» деньги из бюджета. К этому надо быть готовым, — заявил Баранов.

Если вы нашли у себя основания для получения двойной пенсии, специалист рекомендует обратиться непосредственно в территориальный пенсионный фонд по месту регистрации (в крайнем случае — жительства) и получить там всю точную информацию по данному вопросу.

-Обращаться в фонд я рекомендую в письменном виде. Так будет надёжнее. По сути, от вас потребуется заявление с просьбой о начислении пенсии и сбор ряда документов, подтверждающих ваше право на неё, — пояснил Баранов.

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