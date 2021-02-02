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Дело Навального инсценировкой считает Лавров

18:59 02.02.2021 Фото: Пресс-служба Мосгорсуда
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По словам главы МИДа, никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было предоставлено.

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Алексей Навальный в суде
Россия имеет все основания полагать, что ситуация с Алексеем Навальным - инсценировка со стороны Запада, так как Германия до сих пор не предоставила никаких доказательств его отравления, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.
"По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно" или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка", - сказал Лавров на пресс-конференции со своей шведской коллегой Анн Линде, которая находится с визитом в Москве в качестве действующего председателя ОБСЕ.
В этой связи, добавил Лавров, Россия ожидает от Швеции транспарентности в вопросе предоставления РФ данных по Навальному. "Мы ждем от шведских коллег транспарентности и честности в этом вопросе", - цитирует российского министра РИА Новости.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
Во вторник в Мосгорсуде началось заседание по представлению ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный.
запад инсценировка новичок отравление Сергей Лавров Алексей Навальный МИД РФ
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От редакции

Кем вы считаете Навального?

Гость, 02 февраля 2021 19:17
НВР: Шпион, наверное? Видеодезу гнал под своим именем, снятую махинаторами из немецкой студии "блэк форрест студиоз" на американские деньги. Ездил туда, как на работу, с охранным кортежем из восьми автомобилей! Устроил в РФ бузу, привлекая и малолетнюю школоту. Требует больше сакцЫй в отношении РФ. Странно, что ещё не сидит по 275-й статье. Какие-то непонятные с ним хороводы и реверансы?
Аноним, 02 февраля 2021 19:22
Не знаю что там с недотравленным и его инсценировкой, но у у нас из-за врачебной тайны начмед сказал, что ему сломали что то там и человека осудили из-за врачебной тайны.
Аноним, 02 февраля 2021 19:40
Чувака минимум дважды уже отмазывали за то, что вам с рук не сошло бы. Теперь шьют ваще мелочь, лишь для поднятия протестных настроений. Протестуйте, но не по поводу этого клоуна, или у нас нет других тем для протестов?
Поросёнок Пётр, 02 февраля 2021 19:46
Конечно инсценировка.... со стороны Администрации Президента, это судилище вообще не имеет ничего общего с юриспруденцией, сейчас там творится вообще какой-то сюр, готовый сценарий для очередной антиутопии, законы и Конституция намотаны на известный мужской орган, бродят толпы сотрудников так называемых "правоохранительных органов" с заклеенными личными жетонами и хватают людей на выходе из метро, потому, что потому, на данный момент известно о 235 задержанных. Но, есть и интересная деталь, похоже кое у кого из судебного корпуса здали нервы, судьи в путинской России это коррумпированные с ног до головы бездушные винтики карательной системы, которым никакие законы не писаны, но, видимо дело имеет такой градус абсурда, что даже они не выдерживают напряжения.
Незадолго до заседания суда по делу Алексея Навального, судья Юлия Окунева, которая должна была вести дело, была заменена коллегой Натальей Репниковой. Окунева при этом вовсе пропала из списка судей, отмечает «Медиазона». Ранее The Insider писал, что судья Окунева через родственников аффилирована с бизнесом ФСИН и спецслужб. ФСИН является инициатором процесса над Навальным.
Также стало известно, что председатель Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин ранее подал в отставку. Об этом рассказали в Квалификационной коллегии судей Москвы. Отставка рассматривалась на заседании коллегии 28 января. Именно Симоновский районный суд сегодня рассматривает дело Навального в рамках выездного заседания в здании Мосгорсуда.
Аноним, 02 февраля 2021 20:00
Не знаю, что там с Навальным, я с ним не знаком, но Лаврова не удивляет, что у нас в стране относительно некоторых людей, еще больше секретов. И количество таких людей растет из года в год.

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