Дело Навального инсценировкой считает Лавров

Алексей Навальный в суде Россия имеет все основания полагать, что ситуация с Алексеем Навальным - инсценировка со стороны Запада, так как Германия до сих пор не предоставила никаких доказательств его отравления, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.

"По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно" или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка", - сказал Лавров на пресс-конференции со своей шведской коллегой Анн Линде, которая находится с визитом в Москве в качестве действующего председателя ОБСЕ.

В этой связи, добавил Лавров, Россия ожидает от Швеции транспарентности в вопросе предоставления РФ данных по Навальному. "Мы ждем от шведских коллег транспарентности и честности в этом вопросе", - цитирует российского министра РИА Новости

Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

Находившийся в розыске дважды судимый Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.