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Вышла на плато по коронавирусу Россия, заявил специалист: Начинается спад

18:34 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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Эксперт обратил внимание, что ещё в ноябре 2020 года специалисты Роспотребнадзора говорили о том, что у порядка 50 и более процентов населения крупных городов уже есть иммунитет к COVID-19

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По словам специалиста похоже, что долгожданное плато уже случилось

Россия уже близка к рубежу, когда в регионах начнётся снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией; сейчас страна находится на плато и число инфицирований снижается, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Об этом 2 февраля сообщает РИА «Новости».

«Если мы будем опять же смотреть на цифры заболеваемости, если эти цифры заболеваемости коррелируются также с высоким уровнем охвата тестированием, то получается, что мы уже вышли на плато и уже идём по нисходящей», — сказал Вознесенский.

Эксперт обратил внимание, что ещё в ноябре 2020 года специалисты Роспотребнадзора говорили о том, что у порядка 50 и более процентов населения крупных городов уже есть иммунитет к COVID-19.

«За это время, с высокой долей вероятности, количество людей, имеющих иммунитет, ещё выросло, и вполне вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам», — добавил инфекционист.

заболеваемость иммунитет коронавирус плато
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