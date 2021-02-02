Индексация пенсий: работающие пенсионеры недополучили 180 000 рублей после отмены повышения выплат

Пенсионеры в течение пяти лет недополучили по 1100 рублей в месяц. Виной тому стала отмена индексации пенсий, считает депутат Госдумы. Путин выбирает вариант повышения выплат работающим.

72-летний Владимир Кудасов из Бердска работает сантехником в УК

Передали варианты индексации пенсий работающих пенсионеров президенту Владимиру Путину вчера, 1 февраля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», законопроект о возобновлении индексации пенсий тем, кто продолжает трудиться после ухода на заслуженный отдых, внесли в Госдуму 22 января. В начале января президент Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Напомним, инициаторами повышения пенсий работающим снова стала «Справедливая Россия». Партия предлагает три варианта индексации: отдать пенсионерам накопившиеся с 2016 года долги (с этого времени ежегодная индексация работающим пенсионерам заморожена), уравнять работающих с неработающими и начать индексировать пенсии ущемленным в этом со следующего периода — с 2022 года.

Пенсионеры в течение пяти лет недополучили по 1100 рублей в месяц. Виной тому стала отмена индексации пенсий, считает первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

Депутат посчитал, что работающие пенсионеры недополучили от государства 179 376 рублей, неработающие — 66 108 рублей на человека за последние пять лет, передает news.ru. По информации политика, в стране проживает порядка 9 млн работающих пенсионеров. И если в среднем каждому из них недоплатили по 179 с лишним тысяч рублей, то получится «колоссальная сумма».