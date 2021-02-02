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Обвиняют в ущербе на 53 млн при закупке аппаратов УЗИ экс-министра здравоохранения Саратовской области

19:58 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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Наталья Мазина является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование завершено. Скоро материалы поступят в суд.

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Речь идет о поставках в прошлом году 18 ультразвуковых аппаратов для медучреждений области

В Саратове следователи завершили работу над уголовным делом в отношении экс-министра здравоохранения области Натальи Мазиной. Об этом корреспонденту ИА «Версия-Саратов» сообщил адвокат бывшей чиновницы Андрей Морозов.

По его словам, об окончании следствия им объявили только в пятницу, 29 января. Он отметил, что еще не преступал к изучению материалов дела.

Отметим, после завершения расследования следователи передают материалы в прокуратуру, где сотрудники надзорного ведомства обязаны утвердить обвинительное заключение. Далее дело направляют в суд.

Мазина является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Суд дважды отказывал следствию в отстранении министра от должности, пока в разгар первой волны эпидемии коронавируса Мазина сама не покинула правительство Саратовской области. Речь идет о поставках в прошлом году 18 ультразвуковых аппаратов для медучреждений области. Ущерб следствие оценило в 53 миллиона рублей.

После министерской должности в областном правительстве Мазина заняла пост главврача областной клинической больницы. Но и его пришлось оставить в октябре 2020 года.

Источник: nversia.ru

министр здравоохранения саратов уголовное дело узи Наталья Мазина
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