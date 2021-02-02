Как перестать любить человека

Не бойся начать все с чистого листа, доверься и поверь в себя

1. Находим все зацепки касаемо бывшего партнера

Зацепки – это определенные действия и эмоции, повышающие ваше самочувствие, дающие вам удовольствия, и которым вы придаете большую важность в своей жизни. 1-й совет психолога о том, как разлюбить человека, которого очень сильно любишь, заключается в следующем: мы находим все зацепки относительно вашего бывшего человека. Если вы найдете все свои зацепки, которые не отпускают вас и заставляют думать о человеке, то снизится привязанность к нему. Найдите их как можно больше и уберите из своей жизни все зацепки! Для этого задайте себе вопросы Что такого приятного вы получали от партнера? Что вы делали такого для партнера, после чего вы испытывали позитивные эмоции или слышали хвалебные слова в свой адрес? Какие планы на будущее вы строили с партнером? Какие у вас были ожидания касаемо него? Что особенного вы ели вместе с ним или он готовил для вас из того, что раньше вы не пробовали? Что такого неординарного и приятного говорил вам человек, что до этого вы ни от кого не слышали? С какими людьми и в каких клевых местах вы были вместе, после которых у вас повышалось самочувствие? Письменно ответьте на вопросы и найдите все зацепки, чтобы закрыть вопросы из психологии на тему о том, как разлюбить человека, который тебя не любит, и не испытывать боль расставания и потери.

Например: Когда я готовил для нее вкусную еду, я слышал очень теплые слова в свой адрес. Это зацепка. Женщина думает о том, как парень обнимал и прикасался к ней так, как никто до этого не делал. Зацепками могут быть разные признания в любви, слова сентиментальности: «у меня никогда такого человека не было», «мне очень хорошо с тобой», «ты любовь всей моей жизни» и тому подобные. Большой зацепкой могут быть ваши нежности и ласки, которые вы давали друг другу. Найдите сначала все зацепки. Как их отключать будет написано ниже в статье.

2. Более глубокое понимание привязанности к ощущениям

Многие привязываются к тем ощущениям близости, которые вам давал партнер в постели. Воспоминания ваши связаны с теми ощущениями, которые вам давал партнер: тактильными удовольствиями; прикосновениями; нежность и теплота; энергетика. Ощущения – это не самое важное в жизни, не придавай им много значения. Они все временны и дают только временное удовольствие. Все люди слепо гонятся за ощущениями и впадают в бесконечное колесо страданий. Потом начинаются беспокойства на тему о том, как перестать любить человека, который тебя не любит. Смотрите трезво на реальность.

3. Избавьтесь дома от всего, что наводит на мысль о ней/ о нем

Что может в доме подкреплять зависимость: подарки бывшего человека; его одежда; общая музыка и файлы на компьютере; совместные видеозаписи и фотографии; всякие диски и прочие, на первый взгляд, мелочи. Бывает достаточно увидеть, посмотреть, услышать (а порой понюхать), как воспоминания стремительно набегают. Избавьтесь от всего этого. Либо спрятать куда-нибудь на чердак, чтобы не попадалось на глаза. Избавление от подарков бывшего человека помогает его разлюбить

Рассмотрим мой пример

У меня дома я как-то во время уборки наткнулся на линзу бывшей девушки. Она снимала линзы у меня дома, когда оставалась со мной на ночь. Сразу же понеслись картинки в голове и теплые воспоминания о моментах вместе. Такие вещи нужно сразу находить и выкидывать. Я убрал из вида все вещи, напоминающие о ней, чтобы закрыть вопросы на тему о том, как разлюбить девушку, которая тебя не любит, и не думать больше о ней.

4. Как затыкать беспокойный ум и внутренний голос, которые заставляют страдать

Письменно написать ответы на следующие вопросы

Какие негативные и мучительные эмоции и состояния вы будете продолжать испытывать с партнером, если не разорвете связь сейчас? Как ваша жизнь изменится в лучшую сторону, когда человека не будет с вами рядом? Что вы приобретете, как будете себя чувствовать? Насколько ваша жизнь будет мучительной, если вы будете продолжать поддерживать отношения с этим партнером? Если бы я жил идеальной жизнью 10/10 (где у меня все в порядке в личной жизни, с финансами, я в изобилии выбора и счастлив), то как бы я поступил? самоанализ с помощью ручки и бумаги помогает человеку разобраться в проблеме без советов психолога На каждый вопрос перечислите и найдите как можно больше ответов. Напишите их в виде списка. Это очень важно сделать письменно независимо от вашего пола, чтобы убрать беспокойства и мысли о том, как перестать любить человека, которому ты не нужна или не нужен. Нюансы Расписать ответы максимально подробно, глубоко и в деталях! После этого каждый раз, когда ум снова начинает напоминать о человеке, заставляет страдать, вы открываете перед собой этот список. Список с ответами будет затыкать ум и напоминать ему о том, почему человек вам не нужен. Ум просто отстанет со своими беспокойными мыслями, ведь список с ответами прямо указывает ему на то, как вам сейчас плохо с партнером и как будет еще хуже, если все будет продолжаться. При очередном воспоминании о человеке держите ваш список с ответами рядом.

5. Найдите для себя и обозначьте те моменты, где вы были под манипуляцией

манипуляция в отношениях не дает зацепки разлюбить человека

Это могут быть те моменты в ваших отношениях, когда вам давали то позитивные, то негативные эмоции. Тем самым вы подсаживаетесь на человека ради повторения высоких позитивных эмоций снова. Или ваш партнер был привлекателен и прекрасен только в очень редких и исключительных моментах. Но эти моменты настолько эпичны и больше никем неповторимы, что вы готовы сделать практически все для него, чтобы видеть человека снова на пике своего счастья, видеть его привлекательность и очарование. Чем неожиданней и эпизодичней происходили те моменты, тем сильнее закрепляется ваша зависимость и подчинение ему. Таким образом, сильнее закрепляется ваше поведение, где вы подчиняетесь другому. Происходит такая скрытая, может, даже неосознанная манипуляция вами. Найдите и напишите также эти моменты на бумагу. Это поможет убрать беспокойства на тему о том, как разлюбить человека, если видишь его каждый день и который мог раньше использовать эти фишки на вас. Тем самым вы найдете больше причин, почему вам было плохо с партнером и почему не стоит продолжать быть вместе. Появится еще больший стимул разорвать нездоровую привязанность.

6. Как отключить зацепки к персоне, которую очень сильно любишь

Для отключения зацепок нужно: Осознать, что вы сами можете дать себе все эти зацепки без нужды в ком-то. Осознать их ненужность, и они отбросятся сами. девушка из мультфильма не может разлюбить бывшего человека. Вы сами можете удовлетворить свои желания и потребности, без нужды в ком-то извне. Примеры Еда – вы сами можете научиться готовить либо сходить и пообедать сытно и вкусно в хорошей столовой. Приятности в постели – вы всегда можете найти человека с более высоким мастерством. Похвальные слова и одобрения – одобряйте себя сами. Контраст эмоций – есть занятия в разы экспрессивнее и ажиотажнее. Прыжки с парашютом, боевые искусства и другие. Если вы нашли все зацепки, осознали их ненужность, нашли моменты манипуляции, избавились от всего, что напоминает о партнере, составили список довод и причин, по которым вам будет еще лучше без него, насколько вам плохо сейчас с ним и станет еще хуже, то вы закроете свои вопросы о том, как разлюбить парня, который тебя не любит, или же бывшую барышню.

7. Исходи из изобилия, избавься от мышления «тот человек такой единственный на земле» два человека очень сильно любят друг друга и не могут разлюбить

Вы исходите из типа мышления недостатка и вы все еще одержимы якобы «особенным» человеком, поэтому вы все еще цепляетесь. Вы все еще наивно полагаете, что ваша бывшая пассия выделяется среди других, когда уже нет былого влечения. Такое мышление особенно у дам как следствие создает лишние переживания на темы о том, как разлюбить мужчину и не страдать, отпустить его уже наконец. Возможно, он уже бросил вас, но вы, все еще общаясь с другим людьми противоположного пола, считаете, что «вот мой возлюбленный – он все-таки другой». Пора избавиться от такого жалкого типа мышления: «Он/ она – единственный. Меня к нему тянет. Мы же смотрели все эти мелодрамы и сериалы по телевизоры, книжки и песни, где рассказывается о настоящей любви. Я думаю это был тот самый мой человек». Некоторые продолжают держать в голове ничтожные мысли жертвы: «Я не могу не копаться в голове и продолжаю думать о нем. Такого у меня никогда не было и никогда не будет». Полюбите себя еще больше, и вы не будете впадать в такое мышление жертвы.

8. Осознайте тот факт, что вы любите образ, который ассоциируется у вас с бывшим человеком, но не его самого

Мудрые осознания Все эти прошлые чувства любви создаете вы сами и это никак не связано с самим человеком. Ваша любовь не исходит от бывшего партнера. Все эти ощущения, испытываемые вами, – это ваше собственное дополнение образа, который не является действительным. И это вы сами воспринимаете его таким образом, что якобы вы испытываете эти ощущения любви. То, как ты воспринимаешь другого человека, другие воспринимают его по-другому. Мы не выбираем влечение. От нас не зависит влечение. Именно поэтому когда вы влюбляетесь, вы влюбляетесь не в человека – а в образ, который находится в голове и ассоциируется с этим человеком. Этот образ не имеет ничего общего с самим человеком, в которого вы влюбились. Доказательство Рассмотрим, к примеру, случай, когда женщина испытывает сильную любовь к мужчине. Если бы вы влюблялись в самого мужчину, то тогда у мужика были бы особые характеристики, которые влюбляют всех женщин. девушка не может разлюбить своего парня, который не нравится многим ее подругам Но тогда бы все женщины без исключения влюблялись в этого мужчину. Но этого не происходит. Значит, мы воспринимаем людей субъективно. Основы влечения – это субъективное восприятие каждого человека. И даме в данном случае нужно отслеживать это в себе, чтобы потом не задаваться вопросами на тему о том, как разлюбить парня, если видишь его каждый день и которого до сих пор любишь. Обратные полезные инсайты Мы привлекаемся не к людям, а к образам людей. Люди видят ваш субъективный образ, и ты не можешь его изменить. Образ касается ни тебя и никак не излучается тобой. Образ создается тем человеком, который воспринимает тебя таким образом. Этот образ может меняться в его голове. Вот такие основы влечения.

9. Вы сами и есть ваша цель в жизни, а не какая-то другая персона

Рассмотрим пример с обычной девушкой Ее обычные серые будни. Представим, что обычная женщина НЕ в отношениях выходит на свою работу каждый день. Это становится ее реальностью и ее жизнью. Пусть даже она не так сильно увлечена работой и нет сильной страсти. Потом она приходит домой, смотрит фильмы, кушает и ложится спать. И так проходит ее жизнь. К чему же стремится ваш мозг, чтобы дать вам цель в жизни в том мире, где вы находитесь? Это «найти этого единственного человека». И когда на фоне той скучной жизни вы встречаете «особенного» партнера, ваш мозг говорит вам «Вот он тот самый. Теперь у тебя есть ради кого жить». Он даже может быть не самым лучшим. Возможно, он лучший на вашей работе или в той среди, где вы часто находитесь. Но это то, как мозг играет с вами злую шутку. Ваш мозг ошибочно начинает видеть в человеке цель в жизни и повод для того, чтобы просыпаться каждое утро. Это делает жизнь той же обычной среднестатистической женщины менее скучной. Это мнимое ощущение дает вам новые эмоции. Теперь ради него она начинает стараться лучше выглядеть, как-то следить за собой. Встречая такого человека, женщина придает значимость своей прежней реальности. Женщине нужно избавиться от такого типа мышления, чтобы не нуждаться потом в советах психолога о том, как разлюбить женатого мужчину или другую тайную пассию. Спроси себя: «Ты любишь его до сих пор и носишь это с собой, чтобы ощущать цель в жизни?» у парня с девушкой расставание, и настала пора разлюбить друг друга Если ответ «Да», то – это ваша большая ошибка делать целью в своей жизни любимого человека и отношения. Такой тип мышления разрушает многих людей. Такой ментальной иллюзией можно свести себя с ума. Вы не должны попадать в это нездоровую ловушку. Возможно, многим мужикам, как и барышням резонирует думать так о бывшей. Но это никак не закроет ваши вопросы на тему о том, как разлюбить девушку, которую любишь очень сильно.

Но это ненормально! Как решить вопрос? Избавьтесь от такого типа мышления. Иначе у вас будут всегда нездоровые отношения. Нужно осознать, что вы сами, ваши пристрастности – это и есть цель в вашей жизни. Смените фокус на что-то другое, что сделает вашу жизнь более значимой. Например, ваша карьера, хобби, саморазвитие. Найдите то, что вызывает у вас страсть и увлеченность процессом больше, чем ваш бывший возлюбленный человек.

10. Тебе может просто нравиться мышление «я все еще люблю», и ты неосознанно получаешь удовольствие от этого

Большинство людей признают, что все эти мысли о том, что любовь еще осталось – просто ментальная иллюзия. В глубине души они осознают это. И люди просто втайне получает удовольствие от такого мышления и не хотят сами расставаться с этими мыслями. Им просто нравится это, а потом они не знают что делать, если тебя разлюбили. «Да, мне нравится так думать. Я чувствую себя хорошо, когда мой ум заполнен такими мыслями», – вот в чем ошибка. Признайтесь себе в этом! Как уже было написано, вы сами можете придумывать и дополнять образ человека и считать его тем, кем он не является на самом деле.

11. Не общайся с другими в той же манере, как было с бывшей любовью, которая давно тебя не любит

Не проецируй при общении с другими лицами противоположного пола тот же самый вайб, флирт и эмоции, что и со своим бывшим. Иначе ты будешь эмоционально цепляться и искать в других людях бывшую пассию. Вам будет тяжелее забыть старые отношения, вы будете цепляться за то, что уже закончилось. Если жена разлюбила мужа, а он продолжает искать похожую на нее среди других, то другие женщины при общении с ним будут чувствовать, что что-то неладное творится, и он навязывает им совсем другой фрейм.

Не делай этих ошибок, и ты закроешь свои вопросы о том, как разлюбить жену, которая тебя не любит уже давно.

12. Не бойся начать все с чистого листа, доверься и поверь в себя



Одна из причин, почему вы продолжаете любить того, с кем развелись, продолжаете цепляться, потому что вы не верите в себя и нет веры в то, что вы можете найти лучше. Вы не верите в то, что вы можете испытать эмоции еще крепче и лучше, чем эти, с новым человеком. Это отчаянная привязанность к человеку: «У тебя только одна вторая половинка. У тебя только одна настоящая любовь. Если вы расстались – то все». Избавьтесь от такого мышления! Иначе каждое расставание для вас будет тяжелым, у вас будет повторяться одна и та же шарманка. Ум будет играть с вами, мол: «Нет, ты уже не найдешь такого близкого человека. Это был тот настоящий твой, бла-бла-бла». У вас должна быть вера в то, что вы можете построить новые отношения, которые еще лучше чем эти. Не бойтесь начинать с чистого листа! Не бойтесь начать все сначала, чтобы избавиться от беспокоящих проблем и не нуждаться в каких-то молитвах, магии или заговорах на тему о том, как разлюбить человека быстро. Это все лишнее.

13. Поймите разницу между здоровыми и нездоровыми отношениями

Это все еще нормально развиваться и быть в отношениях с человеком, заботиться о нем. Но вы все еще должны осознавать разницу между здоровыми отношениями и нездоровыми. Как уже упоминалось выше, нездоровые отношения – это когда вы сходите с ума по нему, исходите из мышления недостатка и нуждаемости. парень с девушкой умеют любить друг друга и не нуждаются в советах психолога Это приводит к ужасным отношениям и как итог к ужасным разрывам и депрессиям. Вы можете прочитать на сайте FeelPassion 15 способов избавления от депрессии. С этого и начинаются все беспокойства на тему о том, как разлюбить мужа, который тебя не любит, и другие волнения. О психологии отношений между парнем и девушкой вы также можете узнать тут. В чем же разница? Здоровые отношения – это когда, к примеру, женщина осознает, что да, есть некоторые мужчины, к которым она испытывает больше влечения и химии, чем к другим. Они есть 100%. Но таких мужчин очень много! И их совсем не так мало, как может показаться. Разница в том, что когда вы строите отношения, вы осознаете, что нужно очень много времени, чтобы узнать человека, и вы не цепляетесь за него сразу, не дополняете его образ иллюзиями. Вы наслаждаетесь тем, что узнаете друг друга, заботитесь друг о друге, общаетесь, но не впадаете в мышление, что «таких мало» и не цепляетесь. Какой тип мужчин выбирать женщине, и какой тип девушек парню – это личный выбор каждой человека. Но следите за тем, чтоб между вами расслабленное общение, где есть свобода и пространство для роста, и никто не сходит по кому-то с ума. Следите за этим, и вы не будете оказываться в ситуациях, где вы не знаете что делать, если девушка говорит, что разлюбила и бросила вас.

14. Примите тот факт, что все в этом мире временно

Ваш объект обожания всегда может поменяться. Нужно понимать тот факт, что месяца, годы летят, человек может измениться. Он не может оставаться одинаковой личностью все время. Вы сами меняетесь в течение вашей жизни. То же самое и с жизнью. Все в жизни временно и меняется. Нет ничего такого, что остается неизменным. Всему есть конец. Люди не любят и сопротивляется этому. Людям не нравится это и они не хотят осознавать тот факт, что они смогут все контролировать. Они цепляются за моменты, за людей. Если вы будете продолжать цепляться, вы будете продолжать терять и испытывать тяжесть и горечь. Если у вас уже получалось найти себе хорошего человека, значит, получится также снова. Нет причин, по которым вы не сможете создать новые крепкие отношения. Примите ваше путешествие под названием «жизнь» таким, какое оно есть. Таким образом, вам уже не будут нужны никакие психологические методы с целью заставить себя разлюбить человека.

15. Находите только плюсы в разрыве

Что бы негативное с вами ни случилось, какой бы разрыв отношений с вами ни случился, у вас всегда есть 2 выбора: Либо впадать в тип мышления жертвы, грустить, что вы теперь одни, «меня бросили – боже мой». Либо найти в этом повод проснуться, найти мотивацию, быть целостной и самодостаточной личностью и расти с новой целью. счастливый мужик, который смог разлюбить человека Интерпретируйте все случившееся в свою пользу. Напишите список причин, почему вам круто без бывшего партнера. Эта одна из техник в психологии на тему о том, как можно разлюбить человека. Примеры плюсов в расставании После разрыва вы начинаете смотреть на мир собственными глазами. Вы учитесь справляться со своими эмоциями. У вас появляется волна энергии чтобы оправиться и отойти от разрыва.

16. Перестаньте сравнивать всех с бывшим

Осознайте, что каждый человек уникален по-своему. Если вы смотрите на других дам по критериям бывшей пассии, вы будете бесконечно подкреплять мышление «она единственная» и никогда не избавитесь от него. Таким образом, молодой человек будет продолжать париться о том, как разлюбить девушку быстро. Никогда не сравнивайте девушек или парней по критериям и характеристикам вашего бывшего возлюбленного. Скажите себе: «Это был интересный опыт в моей жизни. Давай теперь примем и изучим уникальность других людей».

17. Осознаем разницу между любить и привязываться

Любить кого-то не значит владеть им и нуждаться в нем. Если вы любите потому, что нуждаетесь, то вы любите НЕ человека, а то, что он вам дает. Тотальная любовь – она всецелая и всеобъемлющая, которая охватывает всех людей, а не только двоих. Привязанность огораживает двух людей от других, возводит вокруг них стены. Любовь не ставит никаких условий и ультиматумов. Привязанность постоянно ставит ограничения и правила. Любовь позволяет быть человеку собой. Привязанность требует соответствовать ожиданиям партнера. На этом все. Уделите особое внимание письменному анализу и письменным ответам на вопросы. Теперь вы знаете все методики на тему о том, как можно разлюбить девушку, бывшего супруга или жену, живя с ней долгий период в страданиях и достигнув точки разрыва. Мудрые слова Можно разрушить только то, что построено. Не стройте убеждения, и вас нельзя будет сломать. Не стройте отношения, и ваши отношения нельзя будет разрушить. Не ставьте границы и условия, и тогда у вас не будет ревности и страха одиночества.

Источник: feelpassion.ru