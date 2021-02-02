02.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Привиты от коронавируса 14 797 жителей Новосибирской области, дважды лишь 2958 на 2 февраля. Вакцина продолжает поступать

19:30 02.02.2021 Фото: pixabay.com
2 1

С начала массовой вакцинации регион получил 32 262 дозы вакцины. Всего в регионе развернуто 63 прививочных пункта. Как записаться на прививку?

Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Привиты от коронавируса 14 797 жителей Новосибирской области, дважды лишь 2958 на 2 февраля. Вакцина продолжает поступатьЗаписались на вакцину «Спутник V» против коронавируса 730 жителей Бердска. Кому прививку точно не поставят, объясняемЕщё 38 новостей
% name% title
Препарат начали распределять по пунктам вакцинации
Еще 17 100 доз вакцины «Спутник V» поступили в Новосибирскую область.

Всего Новосибирская область по состоянию на 2 февраля 20201 года получила 32 262 дозы вакцины против коронавируса. Привито 14 797 человек, из них 2 958 человек – двумя компонентами. В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V», вакцина поступает партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям.

По информации поставщика Гам-КОВИД-Вак, Новосибирская область до конца февраля получит более 100 тысяч доз этого препарата. На этой неделе в  регион поставлена партия – 17 100 доз. Медицинские организации, в которых развернуты прививочные пункты,  продолжают формировать списки желающих вакцинироваться.

Всего в регионе развернуто 63 пункта вакцинации – 27 в Новосибирске и 36 во всех больницах районов и городских округов Новосибирской области. Таким образом, сделать прививку против коронавируса можно в каждой из 59 взрослых поликлиник области. Медицинские организации, в которых развернуты прививочные пункты, формируют списки желающих вакцинироваться.

Записаться на вакцинацию можно:
- по телефонам Call-центров поликлиник;
- на Едином портале госуслуг;
- по телефону Единой регистратуры 124.

Функционал платформы госуслуг позволяет записываться на прием к врачу, в том числе на вакцинацию, только на ближайшие 14 дней. Если все слоты на этот период заняты, запись на портале недоступна. В таком случае необходимо обратиться в Call-центра поликлиники или по телефону 124 Единой регистратуры.

"Спутник V"  вакцина коронавирус новосибирская область
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Среди этих вакцин есть ваша?

Аноним, 02 февраля 2021 19:35
НВР:
Это всё равно, если бы на выбор предложили револьвер с одним патроном или прыжок без парашюта. ))
Аноним, 02 февраля 2021 19:36
Военных привили в принудительном порядке, там не спрашивают. Медики - 50/50, их не осуждаю, в основном это одинокие матери, лишиться работы им страшно. Порадовали педагоги и воспитатели, там возникло хоть какое-то сопротивление, так что зря нынешних учителей хаете. Ну а вы, равнодушное большинство, способны на вселенские эксперименты? Вэлкам! Ви а глад ту ю!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обвиняют в ущербе на 53 млн при закупке аппаратов УЗИ экс-министра здравоохранения Саратовской области
19:58 02-02-2021
Обвиняют в ущербе на 53 млн при закупке аппаратов УЗИ экс-министра здравоохранения Саратовской области
Сансевиерия трёхполосная: Уход, пересадка, размножение
19:50 02-02-2021
Сансевиерия трёхполосная: Уход, пересадка, размножение
Фото: Найден рюкзак, ищем владельца
19:49 02-02-2021
Фото: Найден рюкзак, ищем владельца
Бородина резко высказалась о бедных россиянах с заработком 20 000 рублей
19:44 02-02-2021
Бородина резко высказалась о бедных россиянах с заработком 20 000 рублей
Привиты от коронавируса 14 797 жителей Новосибирской области, дважды лишь 2958 на 2 февраля. Вакцина продолжает поступать 2
19:30 02-02-2021
Привиты от коронавируса 14 797 жителей Новосибирской области, дважды лишь 2958 на 2 февраля. Вакцина продолжает поступать
Точный гороскоп на среду 3 февраля для каждого знака зодиака индивидуально
19:20 02-02-2021
Точный гороскоп на среду 3 февраля для каждого знака зодиака индивидуально
БердскНакупил еды и товаров на 191 000 рублей каждый житель Бердска за 2020 год. Тратили больше в 2019-м 1
19:18 02-02-2021
Накупил еды и товаров на 191 000 рублей каждый житель Бердска за 2020 год. Тратили больше в 2019-м
Дело Навального инсценировкой считает Лавров 5
18:59 02-02-2021
Дело Навального инсценировкой считает Лавров
Как сделать антисептик для рук
18:50 02-02-2021
Как сделать антисептик для рук
Борьбу с бедностью объявит в 2021 году российское правительство 3
18:45 02-02-2021
Борьбу с бедностью объявит в 2021 году российское правительство