Привиты от коронавируса 14 797 жителей Новосибирской области, дважды лишь 2958 на 2 февраля. Вакцина продолжает поступать

Всего Новосибирская область по состоянию на 2 февраля 20201 года получила 32 262 дозы вакцины против коронавируса. Привито 14 797 человек, из них 2 958 человек – двумя компонентами. В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V», вакцина поступает партиями, ее незамедлительно распределяют по медицинским организациям.

По информации поставщика Гам-КОВИД-Вак, Новосибирская область до конца февраля получит более 100 тысяч доз этого препарата. На этой неделе в регион поставлена партия – 17 100 доз. Медицинские организации, в которых развернуты прививочные пункты, продолжают формировать списки желающих вакцинироваться.

Всего в регионе развернуто 63 пункта вакцинации – 27 в Новосибирске и 36 во всех больницах районов и городских округов Новосибирской области. Таким образом, сделать прививку против коронавируса можно в каждой из 59 взрослых поликлиник области. Медицинские организации, в которых развернуты прививочные пункты, формируют списки желающих вакцинироваться.

Записаться на вакцинацию можно:

- по телефонам Call-центров поликлиник;

- на Едином портале госуслуг;

- по телефону Единой регистратуры 124.

Функционал платформы госуслуг позволяет записываться на прием к врачу, в том числе на вакцинацию, только на ближайшие 14 дней. Если все слоты на этот период заняты, запись на портале недоступна. В таком случае необходимо обратиться в Call-центра поликлиники или по телефону 124 Единой регистратуры.