Бородина резко высказалась о бедных россиянах с заработком 20 000 рублей

Телеведущая заявила, что получающие такую зарплату люди сами виноваты в своем положении, так как не хотят развиваться. И ответила хейтерам.

«Я вас не просила так жить»

Телеведущая Ксения Бородина эмоционально отчитала в своем Instagram хейтеров, которые завидуют ее материальному достатку. Она заявила, что получающие зарплату в 20 тысяч рублей люди сами виноваты в своем положении, так как не хотят развиваться.

Бородина написала на своей странице, что ее поражают хейтеры, считающие, что ей могло что-то достаться просто так. Она подчеркнула, что постоянно работает и развивается.

«Есть выражение, все что происходит в нашей жизни - мы допускаем. Если у вас зп 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!», - заявила телеведущая.

Ксения спросила хейтеров, почему они не хотят перенаправить свою энергию в позитивное русло: переучиться, найти другую работу или взять подработку.

«Потому что написать гадость, назвать человека тварью, по причине его дохода - проще, чем заняться собой?» - ответила она сама себе.

Бородина также напомнила, что есть люди, у которых денег гораздо больше, чем у нее. Однако она не пишет злобные анонимки представителям списка Forbes.