Раздавать деньги на продукты нуждающимся россиянам предложил Минпромторг

Минпромторг выступил с инициативой оказать наиболее нуждающимся категориям россиян продовольственную поддержку. Доклад с соответствующим предложением направил в правительство замглавы ведомства Виктор Евтухов, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в кабмине.
В пресс-службе ведомства подтвердили изданию, что этот документ передали в правительство еще в декабре.
Суть разработанных мер заключается в ежемесячном перечислении нуждающимся денежных средств на покупку отечественных продуктов питания, уточнил собеседник газеты.
По информации издания, в список тех, кому окажут поддержку, могут войти беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также люди, находящиеся в учреждениях социальной сферы. Такой поддержкой для них могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи.
Однако, как уточнили в Минпромторге, вопрос реализации предложенных мер в кабмине пока не обсуждают.