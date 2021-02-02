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Раздавать деньги на продукты нуждающимся россиянам предложил Минпромторг

21:51 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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В список тех, кому окажут поддержку, могут войти беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также люди, находящиеся в учреждениях социальной сферы.

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Поддержка заключается в ежемесячном переводе денежных средств на покупку отечественных продуктов питания
Минпромторг выступил с инициативой оказать наиболее нуждающимся категориям россиян продовольственную поддержку. Доклад с соответствующим предложением направил в правительство замглавы ведомства Виктор Евтухов, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в кабмине.
В пресс-службе ведомства подтвердили изданию, что этот документ передали в правительство еще в декабре.
Суть разработанных мер заключается в ежемесячном перечислении нуждающимся денежных средств на покупку отечественных продуктов питания, уточнил собеседник газеты.
По информации издания, в список тех, кому окажут поддержку, могут войти беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также люди, находящиеся в учреждениях социальной сферы. Такой поддержкой для них могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи.
Однако, как уточнили в Минпромторге, вопрос реализации предложенных мер в кабмине пока не обсуждают.
нуждающимся помощь продовольственная поддержка продукты здорового питания Виктор Евтухов Минпромторг
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От редакции

Разумная идея?

Аноним, 02 февраля 2021 21:57
У вас долженбыть доход, с печатью.
Поросёнок Пётр, 02 февраля 2021 23:08
Подобные рассуждения несколько резонируют с официальной пропагандой, которая гласит, что страна встала с колен и процветает, хммм, кто же тут врёт

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