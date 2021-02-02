Раздавать деньги на продукты нуждающимся россиянам предложил Минпромторг

В пресс-службе ведомства подтвердили изданию, что этот документ передали в правительство еще в декабре.

По информации издания, в список тех, кому окажут поддержку, могут войти беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также люди, находящиеся в учреждениях социальной сферы. Такой поддержкой для них могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи.