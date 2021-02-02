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Пустеют ковидные госпитали в России: Треть коек уже свободна, заявил Мурашко

22:46 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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Он также заявил, что "граждане старше 60 лет должны проходить вакцинацию в приоритетном порядке, поскольку они имеют более высокие риски осложненного течения заболевания".

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ТАк же министр напомнил о необходимости вакцинации старшего населения
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В России освободилось более 30% коек для лечения больных коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Освобождающиеся коечные мощности должны незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы – для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами во вторник.

Он также заявил, что "граждане старше 60 лет должны проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в приоритетном порядке, поскольку они имеют более высокие риски осложненного течения заболевания".

30 койки коронавирус освободились Михаил Мурашко Минздрав
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