Пустеют ковидные госпитали в России: Треть коек уже свободна, заявил Мурашко

Он также заявил, что "граждане старше 60 лет должны проходить вакцинацию в приоритетном порядке, поскольку они имеют более высокие риски осложненного течения заболевания".

ТАк же министр напомнил о необходимости вакцинации старшего населения

В России освободилось более 30% коек для лечения больных коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Освобождающиеся коечные мощности должны незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы – для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами во вторник.

Он также заявил, что "граждане старше 60 лет должны проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в приоритетном порядке, поскольку они имеют более высокие риски осложненного течения заболевания".