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Отказали в возбуждении дела после суицида журналистки Славиной третий раз

22:50 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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За день до трагедии у журналистки прошел обыск. В СК заявили, что смерть Славиной не связана с проведением у нее обысков. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой.

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Адвокат намерен обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

Следствие в третий раз отказало в возбуждении уголовного дела по факту самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. Об этом сообщил во вторник ТАСС адвокат Александр Караваев, представляющий интересы семьи погибшей.

"Да, это так. Если его [постановление об отказе в возбуждении уголовного дела следователи] не отменят в четвертый раз сами, мы будем его обжаловать", - отметил Караваев, отвечая на вопрос об отказе в возбуждении дела.

Славина была главным редактором издания "Коза пресс". 2 октября 2020 года она покончила с собой у здания главка МВД в Нижнем Новгороде. Полицейские пытались оказать женщине помощь, но спасти ее не удалось.

За день до трагедии у журналистки прошел обыск. В СК заявили, что смерть Славиной не связана с проведением у нее обысков. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия.

журналистка нижний новгород самоубийство уголовное дело Ирина Славина СК
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