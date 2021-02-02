В школах введут советников по воспитанию уже в 2021 году, заявил министр Кравцов

Главной задачей является контакт именно с молодежью

В российских школах введут должность советника директора по воспитательной работе, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Выступая 27 января в Совете Федерации министр рассказал, что на новые должности будет проводиться конкурс во всех регионах страны. В этом году такой конкурс "Навигаторы детства" уже проходит в десяти регионах в пилотном режиме.