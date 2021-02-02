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В школах введут советников по воспитанию уже в 2021 году, заявил министр Кравцов

22:39 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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Предполагается, что советники будут работать не только с директорами, но и с учениками.

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Главной задачей является контакт именно с молодежью
В российских школах введут должность советника директора по воспитательной работе, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Выступая 27 января в Совете Федерации министр рассказал, что на новые должности будет проводиться конкурс во всех регионах страны. В этом году такой конкурс "Навигаторы детства" уже проходит в десяти регионах в пилотном режиме.
В пресс-службе Минпросвещения в комментарии "Коммерсанту" пояснили: в конкурсе смогут принять участие как действующие педагоги, так и студенты педвузов четвертого курса и старше. По данным газеты, предполагается, что советники будут работать не только с директорами, но и с учениками.

"Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодежью", — заявил источник.

Кравцов ранее отмечал, что новая должность появится в учебных заведениях в марте 2021 года.
воспитательная работа новая должность советник директора школы Сергей Кравцов Минпросвещения
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