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Видео-блогера Тимура Ханова арестовали на 7 суток за акцию в поддержку Навального

20:39 02.02.2021
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«Меня закрыли на семь суток за ролик \"Не ходи!\" Сам в порядке, спасибо» - написал он в Фейсбуке.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал информатор:
https://www.interfax.ru/russia/748947
Сегодня Центральный суд Новосибирска назначил семь суток ареста известному видео-блогеру Тимуру Ханову «за организацию несогласованного шествия» в поддержку Алексея Навального 31 января. Как сообщила пресс-служба суда, он признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП. «Меня закрыли на семь суток за ролик \"Не ходи!\" Сам в порядке, спасибо» - написал он в Фейсбуке.

Ханова задержали 30 января во время акции в поддержку протестов в Хабаровке вместе с ещё тремя десятками человек. Задержанную тогда же жительницу Новосибирска Яну Дробноход, которая с лета проводила акции солидарности с Хабаровском, Центральный суд 1 февраля поместил под домашний арест на два месяца.

Ей вменили \"дадинскую статью\" (статью 212.1 УК) о неоднократном нарушении порядка проведения массовых акций. В тот же день повторно арестовали сотрудника штаба Навального в Новосибирске Кирилла Левченко. Центральный суд Новосибирска назначил ему еще девять суток административного ареста за несогласованную акцию 23 января.

В суд его доставили сразу после выхода из изолятора временного содержания, где он отбыл предыдущие девять суток. В первый раз ему назначили арест 25 января за призывы участвовать в несогласованной акции. Срок ареста истек 1 февраля. В следующий раз Левченко вменили нарушения, совершенные уже на акции. Задержание Кирилла Левченко на митинге 23.01.  После несогласованных акций в поддержку Навального, которые прошли в Новосибирске 23 и 31 января, под административным арестом оказалось несколько человек, в том числе депутаты горсовета Новосибирска Сергей Бойко и Антон Картавин. Более двухсот человек было задержано.

арест незаконная акция Тимур Ханов
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