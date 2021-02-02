Опубликованы результаты третьей фазы исследований "Спутника V"

Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19 - российская вакцина от коронавируса.

Всего три вакцины в мире, включая "Спутник V", обладают эффективностью свыше 90% Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Вакцину разработал НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее создали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.

"НИЦЭМ Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира, результатов фазы III клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающих ее высокую эффективность и безопасность", — заявили в фонде.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал публикацию большим событием в борьбе с пандемией. "Данные, опубликованные журналом The Lancet, доказывают, что "Спутник V" — не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших. Она полностью защищает против тяжелых случаев заболевания коронавирусом согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами и опубликованным в журнале The Lancet", — отметил он.

Вакцина для человечества

По словам директора НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований "Спутника V" является большим успехом в глобальном противостоянии пандемии.

"Безопасность и высокая эффективность российской вакцины подтверждаются представленными достоверными научными данными, и я рад поздравить весь коллектив Центра имени Гамалеи с этим выдающимся достижением. На основе аденовирусов человека созданы уже несколько вакцин, и этот инструмент является одним из наиболее перспективных для создания новых препаратов в будущем", — уверен Гинцбург.

"Всего три вакцины в мире, включая "Спутник V", обладают эффективностью свыше 90%, при этом "Спутник V" превосходит другие вакцины в этой категории в безопасности и проверенности платформы, легкости транспортировки благодаря температурному режиму плюс два-восемь градусов и более доступной цене. "Спутник V" — вакцина для всего человечества", — добавил Дмитриев.