Выкинул подругу в окно 25-летний мужчина: она не выжила

Лишение свободы сроком до 15 лет грозит 25-летнему липчанину. Мужчина вытолкнул в окно свою 44-летнюю знакомую. Та, упав в пятого этажа, получила травмы, не совместимые с жизнью.
Произошло это 7 сентября прошлого года. Пара выпивала дома у мужчины на площади Мира. Ссора, удар кулаком, и женщина падает из окна.
Вину в совершении особо тяжкого преступления кавалер признал частично. Однако показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз доказывают его полную вину. Дело направлено в суд.
Источник: lipetskmedia.ru