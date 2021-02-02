02.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Выкинул подругу в окно 25-летний мужчина: она не выжила

22:31 02.02.2021 Фото: pixabay.com
0

44-летняя женщина, упав в пятого этажа, получила травмы, не совместимые с жизнью. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

% name% title
Само собой в конфликте не обошлось без алкоголя

Лишение свободы сроком до 15 лет грозит 25-летнему липчанину. Мужчина вытолкнул в окно свою 44-летнюю знакомую. Та, упав в пятого этажа, получила травмы, не совместимые с жизнью.

Произошло это 7 сентября прошлого года. Пара выпивала дома у мужчины на площади Мира. Ссора, удар кулаком, и женщина падает из окна.

Вину в совершении особо тяжкого преступления кавалер признал частично. Однако показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз доказывают его полную вину. Дело направлено в суд.

Источник: lipetskmedia.ru

выпивали вытолкнул в окно липецк пятый этаж ссора
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

До чего еще может довести алкоголь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин: соцсети «плевать хотели» на ущерб для пользователей и извлекают прибыль любой ценой 1
22:55 02-02-2021
Путин: соцсети «плевать хотели» на ущерб для пользователей и извлекают прибыль любой ценой
Младшая сестра Натальи Водяновой очаровала сеть
22:50 02-02-2021
Младшая сестра Натальи Водяновой очаровала сеть
Отказали в возбуждении дела после суицида журналистки Славиной третий раз
22:50 02-02-2021
Отказали в возбуждении дела после суицида журналистки Славиной третий раз
Пустеют ковидные госпитали в России: Треть коек уже свободна, заявил Мурашко
22:46 02-02-2021
Пустеют ковидные госпитали в России: Треть коек уже свободна, заявил Мурашко
В школах введут советников по воспитанию уже в 2021 году, заявил министр Кравцов
22:39 02-02-2021
В школах введут советников по воспитанию уже в 2021 году, заявил министр Кравцов
Выкинул подругу в окно 25-летний мужчина: она не выжила
22:31 02-02-2021
Выкинул подругу в окно 25-летний мужчина: она не выжила
День памяти преподобного Максима Исповедника отмечается 3 февраля: История преподобного
22:20 02-02-2021
День памяти преподобного Максима Исповедника отмечается 3 февраля: История преподобного
Индексация пенсий: работающие пенсионеры недополучили 180 000 рублей после отмены повышения выплат
22:16 02-02-2021
Индексация пенсий: работающие пенсионеры недополучили 180 000 рублей после отмены повышения выплат
Опубликованы результаты третьей фазы исследований "Спутника V" 1
21:59 02-02-2021
Опубликованы результаты третьей фазы исследований
Раздавать деньги на продукты нуждающимся россиянам предложил Минпромторг 2
21:51 02-02-2021
Раздавать деньги на продукты нуждающимся россиянам предложил Минпромторг