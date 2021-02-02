Выкинул подругу в окно 25-летний мужчина: она не выжила

44-летняя женщина, упав в пятого этажа, получила травмы, не совместимые с жизнью. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Само собой в конфликте не обошлось без алкоголя

Лишение свободы сроком до 15 лет грозит 25-летнему липчанину. Мужчина вытолкнул в окно свою 44-летнюю знакомую. Та, упав в пятого этажа, получила травмы, не совместимые с жизнью.

Произошло это 7 сентября прошлого года. Пара выпивала дома у мужчины на площади Мира. Ссора, удар кулаком, и женщина падает из окна.

Вину в совершении особо тяжкого преступления кавалер признал частично. Однако показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз доказывают его полную вину. Дело направлено в суд.

Источник: lipetskmedia.ru