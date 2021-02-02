400 задержанных на незаконных акциях 31 января в Москве 40 часов держали в автобусах

В МВД и Совете по правам человека информацию подтвердили и заявили, что дадут оценку процедуре размещения задержанных в спецприемники.

В ОНК ответили на данные о задержанных, просидевших 40 часов в автозаках

Около 400 человек, задержанных за участие в несогласованной акции в Москве, размещены в спецприемнике в Сахарово. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович в своем Telegram-канале.

«В Спецприемнике в Сахарово (Вороново) сейчас около 400 человек. 60 сегодня освобождаются. По словам начальника, все уже не в автобусах, а в помещении», — написала Литвинович.

Утром 2 февраля в Сети появилось видеообращение группы людей, находившихся в автозаке. По их словам, они были задержаны 31 января и с тех пор в течение более 40 часов находились в автобусах возле спецприемника в деревне Сахарово (Троицкий административный округ в Новой Москве). Задержанные рассказали, что их не выпускали в туалет, не давали им воды и вынуждали ночью стоять в переполненных автозаках.

Через несколько часов в столичном главке МВД заявили, что дадут оценку процедуре оформления граждан в специализированные учреждения. Там также отметили, что все арестованные по решению суда «размещены по местам содержания, обеспечены питьем и горячим питанием».

В свою очередь глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что люди действительно ночью находились в автобусах. Он добавил, что по этому факту будет проведена служебная проверка, передает ТАСС.

В воскресенье, 31 января в России прошли несанкционированные акции проста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного после возвращения в Россию из Германии. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране после акций 31 января были задержаны более 5700 человек. Больше всего людей задержали в Москве (более 1900) и Санкт-Петербурге (более 1300). МВД официальную информацию о задержаниях пока не публиковало.