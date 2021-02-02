Речь Алексея Навального в суде 2 февраля 2021

Суд на Навальным идет уже несколько часов

-Я хотел бы начать с обсуждения правового вопроса, который мне кажется главным и немножко упущенным из этого обсуждения. Выглядит все немножко странновато. Вот сидят двое, и один из них говорит: давайте посадим Навального, потому что он являлся не по понедельникам, а по четвергам. А второй говорит: а давайте посадим Навального, потому что он, выйдя из комы, не явился к нам в инспекцию.

Но я хотел бы сказать пару слов о таком небольшом слоне в этой комнате, чтобы все обратили внимание, и вся пресса, все люди обратили внимание на то, что суть дела заключается в том чтобы меня посадить по делу, по которому я признан невиновным, и которое признано сфабрикованным.

— Это не мое мнение, если мы откроем учебник по уголовному праву — я надеюсь, ваша честь, вы это делали пару раз в жизни, Россия является членом Совета Европы, и Европейский суд написал, что даже состава преступления [в деле «Ив Роше] нет. Дело, по которому я нахожусь в клетке, полностью сфабриковано. Мало того, Российская Федерация даже признала это — половинчато — выплатив мне компенсацию.

Несмотря на это, мой брат отсидел три с половиной года. Когда мой срок испытательный заканчивался, меня за неделю до этого привезли в Симоновский суд и без защиты продлили испытательный срок на год.

— Меня все равно продолжают судить по этому делу, меня уже и невиновным признали, и дело сфабрикованным, и все равно государство с упорством маньяка пытается меня осудить.

Кому-то очень хотелось, чтобы я ни одного шага не сделал по территории нашей страны свободным человеком. И мы знаем кому, мы знаем, причина — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере, я нанес ему смертельную обиду тем, что выжил после того, как меня пытались убить...

Прокурор Фролова просит сделать Навальному замечание; тот кричит: «Мне не нужно ваше замечание!». Прокурор спрашивает, какой вопрос сейчас рассматривается; адвокат Михайлова просит сделать замечание прокурору. Навальный уточняет, что высказывает свое мнение как раз по сегодняшнему представлению ФСИН.

— И то, что представитель обвинения пытается меня перебивать и закрывать мне рот, тоже характеризует происходящее. Продолжим.

Я нанес смертельную обиду тем, что выжил благодаря хорошим людям, пилотам и врачам, потом я не спрятался, живя где-то в бункере под охраной, а потом случилось вообще страшное — я участвовал еще и в расследовании собственного отравления...

Главное в этом процессе — чтобы запугать огромное количество людей, это так работает. Сажают одного, чтобы испугать миллионы. У нас 20 миллионов человек за чертой бедности, десятки миллионов живут, не имея ни малейших перспектив — в Москве жизнь еще более-менее, отъедете за 100 километров — полный швах, и вся страна живет в этом швахе, и их пытаются заткнуть такими показательными процессами.

— Главное, что я хочу сказать — этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят как сигнал того, что они должны больше бояться. Росгвардия, клетка — демонстрация слабости, миллионы и сотни тысяч посадить нельзя, и я очень надеюсь, что люди будут больше и больше осознавать это, а когда осознают — такой момент придет — вы не посадите всю страну, потому что ноль от национальных богатств все остальные получают, ноль! Я сижу в своей камере и слышу только, как подорожали макароны и яйца! 2021 год, страна — экспортер нефти, вы этих людей лишили перспектив и пытаетесь их запугать.

Судья говорит Навальному, что он не на митинге. «Я уже прямо там нахожусь», — отвечает политик.

— Вот это вот все — представление и есть. И все, что я говорю — отношение к представлению. Бывает такое, когда беззаконие и произвол являются сутью политической системы, и это ужасно, но бывает хуже: беззаконие и произвол наряжают себя в мундир прокурора и судейскую мантию. И в этом случае долг каждого человека — не подчиняться законам, которые обряжены в эти мантии, не подчиняться вам.

— Алексей Анатольевич, вы призываете… — вмешивается судья.

— Я призываю… Все хорошо, я вернулся к вашему представлению.

— Давайте не будем политикой заниматься! — просит судья Репникова.

— Как же мы можем не заниматься политикой?! У меня сложилось такое мнение об этом представлении, другого мнения у меня нет. Когда произвол и беззаконие надели ваши мундиры, долг каждого человека — не подчиняться. И я как могу борюсь и буду делать это, несмотря на то, что я сейчас оказался под контролем людей, которые любят все намазывать химическим оружием, и за мою жизнь никто не даст и три копейки.

Есть в России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая вещь — это вот те самые люди, которые не боятся, не опускают глаза, не смотрят в стол и не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников, которые променяют нашу страну на дворцы и аквадискотеки.

Я не признаю этого представления. Я требую своего освобождения.