Вопросы прокурора Навальному. Суд удалился для вынесения решения

Навального заводят в зал заседаний

Вопросы Навальному от прокурора опубликовал портал Mash.

Прокурор: Верно ли, что с января по август 2020 года, до госпитализации, вы 6 раз намеренно не отмечались?

Навальный: Неверно, так как приговором суда была установлена моя обязанность явиться в инспекцию два раза в месяц, я в вашу инспекцию ходил два раза в месяц. Пять лет два раза в месяц.

Прокурор: Вас предупреждали, что из-за пропуска регистрации вам могут заменить условный срок на реальной?

Навальный: Да, я подтверждаю, что меня каждый раз пытались посадить. У меня кнопочки нет, вы меня не переговорите. Каждый раз, как мы выпускали расследование про ваших хозяев, инспекция пыталась меня посадить.

Прокурор: Вас два раза официально предупреждали о возможности замены условного срока на реальный? Вас предупреждали об уведомлении от 16 октября о том, что вас вызвали на проверку?

Навальный: Мне вообще было до фонаря на вашу инспекцию, я ходить не мог. Я занимался тем, что мне говорил врач. Ходил по парку. Я учился заново делать все.

Прокурор: В своем письме во ФСИН вы указали от 23 ноября вы указали что проходили лечение до 23 сентября в Шарите? Да или нет?

Навальный: Я находился на стационарном лечении, я на койке лежал.

Прокурор: Вы подтверждаете, что в период с 23 августа в период вашего лечения в клинике Шарите инспекция вас не беспокоила?

Навальный: Вы слышите, что говорите? Да, представляю, лежу весь в трубках, приходит жена и зачитывает: «Алексей Анатольевич, УФСИН вас не беспокоило».

Прокурор: Учитывая ваше юридическое образование, вы понимали, что для замены условного на реальное наказание, достаточно 2 пропусков?

Навальный: Этот суд незаконный, незаконно меня судить в отделе полиции.

Прокурор: Вы являетесь единственным гражданином РФ, дважды условно осужденным, верно ли что (осознавая такое снисходительное для вас отношение) вы специально пропускали регистрацию?

Навальный: Я один из немногих людей, в отношении которого есть несколько сфабрикованных дел, и каждый факт фабрикации подтвержден Европейским судом.

Прокурор просит суд удовлетворить требования ФСИН и отправить Навального в колонию общего режима. Суд удалился для вынесения решения. Объявлен перерыв.

Дело Навального

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности. Постановлением Президиума Верховного суда от 25 апреля 2018 года приговор признан законным, обоснованным и оставлен без изменения.

Вместе с братом Олегом они были признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а также легализации средств. Суд пришел к выводу, что Навальные с 2008 по 2013 годы мошенническим путем похитили денежные средства компании "Ив Роше Восток" в размере свыше 26,7 млн рублей, а также более 4,4 млн рублей, принадлежащих фирме "Многопрофильная процессинговая компания".

До этого в отношении Алексея Навального также был вынесен обвинительный приговор в рамках другого дела - о хищениях в компании "Кировлес". Ленинский суд Кирова в июле 2013 года приговорил Алексея Навального к пяти годам условно, второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании Петр Офицеров - получил четыре года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года, им также было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей каждому.

ЕСПЧ в октябре 2017 года присудил Навальным компенсацию в размере более €80 тыс., рассмотрев их жалобу по уголовному делу "Ив Роше". При этом ЕСПЧ отклонил доводы адвокатов Навальных о том, что дело в их отношении являлось нарушением политических свобод.

Сейчас Навальный является фигурантом дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, оно рассматривается в суде.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на Навального обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум шесть раз, до заболевания, не явился на регистрацию - 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН.

Навальный был объявлен в розыск 29 декабря и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина 17 января 2021. До решения суда он содержится в следственном изоляторе "Матросская Тишина".