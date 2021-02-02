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Вопросы прокурора Навальному. Суд удалился для вынесения решения

21:32 02.02.2021 Фото: Скриншот
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Прокурор просит суд удовлетворить требования ФСИН и отправить Навального в колонию общего режима.

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Навального заводят в зал заседаний

Вопросы Навальному от прокурора опубликовал портал Mash.

Прокурор: Верно ли, что с января по август 2020 года, до госпитализации, вы 6 раз намеренно не отмечались?

Навальный: Неверно, так как приговором суда была установлена моя обязанность явиться в инспекцию два раза в месяц, я в вашу инспекцию ходил два раза в месяц. Пять лет два раза в месяц.

Прокурор: Вас предупреждали, что из-за пропуска регистрации вам могут заменить условный срок на реальной?

Навальный: Да, я подтверждаю, что меня каждый раз пытались посадить. У меня кнопочки нет, вы меня не переговорите. Каждый раз, как мы выпускали расследование про ваших хозяев, инспекция пыталась меня посадить.

Прокурор: Вас два раза официально предупреждали о возможности замены условного срока на реальный? Вас предупреждали об уведомлении от 16 октября о том, что вас вызвали на проверку?

Навальный: Мне вообще было до фонаря на вашу инспекцию, я ходить не мог. Я занимался тем, что мне говорил врач. Ходил по парку. Я учился заново делать все.

Прокурор: В своем письме во ФСИН вы указали от 23 ноября вы указали что проходили лечение до 23 сентября в Шарите? Да или нет?

Навальный: Я находился на стационарном лечении, я на койке лежал.

Прокурор: Вы подтверждаете, что в период с 23 августа в период вашего лечения в клинике Шарите инспекция вас не беспокоила?

Навальный: Вы слышите, что говорите? Да, представляю, лежу весь в трубках, приходит жена и зачитывает: «Алексей Анатольевич, УФСИН вас не беспокоило».

Прокурор: Учитывая ваше юридическое образование, вы понимали, что для замены условного на реальное наказание, достаточно 2 пропусков?

Навальный: Этот суд незаконный, незаконно меня судить в отделе полиции.

Прокурор: Вы являетесь единственным гражданином РФ, дважды условно осужденным, верно ли что (осознавая такое снисходительное для вас отношение) вы специально пропускали регистрацию?

Навальный: Я один из немногих людей, в отношении которого есть несколько сфабрикованных дел, и каждый факт фабрикации подтвержден Европейским судом.

Прокурор просит суд удовлетворить требования ФСИН и отправить Навального в колонию общего режима. Суд удалился для вынесения решения. Объявлен перерыв.

Дело Навального
30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком на пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год из-за систематических неявок без уважительных причин на регистрацию и неоднократного привлечения к административной ответственности. Постановлением Президиума Верховного суда от 25 апреля 2018 года приговор признан законным, обоснованным и оставлен без изменения.

Вместе с братом Олегом они были признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а также легализации средств. Суд пришел к выводу, что Навальные с 2008 по 2013 годы мошенническим путем похитили денежные средства компании "Ив Роше Восток" в размере свыше 26,7 млн рублей, а также более 4,4 млн рублей, принадлежащих фирме "Многопрофильная процессинговая компания".

До этого в отношении Алексея Навального также был вынесен обвинительный приговор в рамках другого дела - о хищениях в компании "Кировлес". Ленинский суд Кирова в июле 2013 года приговорил Алексея Навального к пяти годам условно, второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании Петр Офицеров - получил четыре года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года, им также было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей каждому.

ЕСПЧ в октябре 2017 года присудил Навальным компенсацию в размере более €80 тыс., рассмотрев их жалобу по уголовному делу "Ив Роше". При этом ЕСПЧ отклонил доводы адвокатов Навальных о том, что дело в их отношении являлось нарушением политических свобод.

Сейчас Навальный является фигурантом дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, оно рассматривается в суде.

УФСИН по Москве в декабре прошлого года подал представление в суд о замене вида наказания из-за систематических нарушений возложенной на Навального обязанности регистрироваться дважды в месяц в уголовно-исполнительной системе до истечения испытательного срока - 29 декабря 2020 года. Как сообщили ТАСС в УФСИН, в течение 2020 года Навальный минимум шесть раз, до заболевания, не явился на регистрацию - 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению ему выносились официальные предупреждения.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН.

Навальный был объявлен в розыск 29 декабря и задержан в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина 17 января 2021. До решения суда он содержится в следственном изоляторе "Матросская Тишина".

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От редакции

Что решит суд?

Аноним, 02 февраля 2021 21:41
НВР:
Посадют
Аноним, 02 февраля 2021 21:48
НВР:
посадят 100%
Аноним, 02 февраля 2021 21:52
Провокатору - провокаторово!

Нет ничего страшного в том, что Навального упекут на пару лет. Часть его соратников уже побывала там. Взять, хотя бы, того же Удальцова.
Летом 2014 года Мосгорсуд приговорил Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева к 4,5 года лишения свободы. Оппозиционеры обвинялись в организации массовых беспорядков во время проведения так называемого «Марша миллионов» 6 мая 2012 года.

Удальцов обвинил Алексея Навального и Илью Пономарева в провокации арестов во время несанкционированной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади. Так, Пономарев, по словам лидера «Левого фронта», призывал прорвать оцепление полиции, а Навальный предлагал не идти на Болотную площадь, а остаться у кинотеатра «Ударник» и тем самым «заведомо подставлял людей под аресты». Сами понимаете, что Навальный за это не пострадал никак, впрочем, как всегда.
"Либеральные оппозиционеры лукавят. Для поддержания пиара они вынуждены лицемерить. Они сами предлагали повышение пенсионного возраста. И здесь все открывается — кто реально за народ, а кто изображает оппозицию», — считает координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. — Они продажные, они под контролем Запада. Они получают оттуда и деньги, и инструкции. Это марионетки! Привести их к власти — это вернуться в 90-е. Навальный — это враг России, еще хуже, чем действующая власть. Это марионетка Запада, человек, не думающий о народе. Я считаю, что он опасен для страны."
Аноним, 02 февраля 2021 22:21
Удальцов - прямой и честный паренёк, заслуживающий больше доверия в качестве лидера оппозиции.
Аноним, 02 февраля 2021 21:56
Посадит. Туда этому уроду и ворюге и дорога.
Эдуард, 02 февраля 2021 21:59
Нормального,грамотного, умеющего хотя бы не радовать глупых,тупых вопросов нельзя было найти?
Аноним, 02 февраля 2021 22:11
Свободу!!!
Честный человек, 02 февраля 2021 22:55
Да позорное судилище, высосанное из пальца. Вы так судите тех кто миллионами ворует и деньги в офшорах держит. Расследования Фонда Борьбы с Коррупцией (ФБК) наступил на хвост этому ворью из власти а это они простить не могут вот и отыгрываются на Алексее. Заливаются враньем из всех СМИ и Тв пропагандисты и так все переворачивают и подло преподносят народу, что у кого нет мозгов верят. Врут и врут везде и во всем запад винят, даже уже не смешно слушать эту бредятину. Но с ними все понятно работают на хозяина, который сказал: "Фас!".

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