Путин: соцсети «плевать хотели» на ущерб для пользователей и извлекают прибыль любой ценой

Президент выразил обеспокоенность тем, что социальные сети, по его мнению, все больше оказывают влияние на сознание людей и «подбрасывают то, что считают нужным».

Путин 2 февраля в ходе онлайн-встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года»

Администрации социальных сетей часто преследуют сугубо коммерческие цели и «плевать хотели» на возможный ущерб для пользователей. Об этом заявил президент России Владимир Путин 2 февраля в ходе онлайн-встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года», передает сайт Кремля.

-Эти платформы прежде всего бизнес. Что стоит во главе бизнеса — извлечение прибыли, и, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которые он направлен, — отметил глава государства.

Российский лидер также выразил обеспокоенность тем, что социальные сети, по его мнению, всё больше оказывают влияние на сознание людей и «подбрасывают то, что считают нужным», но большинство людей даже не замечают, как их мнение формируется извне.