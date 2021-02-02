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Путин: соцсети «плевать хотели» на ущерб для пользователей и извлекают прибыль любой ценой

22:55 02.02.2021 Фото: Кремлин.ру
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Президент выразил обеспокоенность тем, что социальные сети, по его мнению, все больше оказывают влияние на сознание людей и «подбрасывают то, что считают нужным».

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Путин 2 февраля в ходе онлайн-встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года»

Администрации социальных сетей часто преследуют сугубо коммерческие цели и «плевать хотели» на возможный ущерб для пользователей. Об этом заявил президент России Владимир Путин 2 февраля в ходе онлайн-встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года», передает сайт Кремля.

-Эти платформы прежде всего бизнес. Что стоит во главе бизнеса — извлечение прибыли, и, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которые он направлен, — отметил глава государства.

Российский лидер также выразил обеспокоенность тем, что социальные сети, по его мнению, всё больше оказывают влияние на сознание людей и «подбрасывают то, что считают нужным», но большинство людей даже не замечают, как их мнение формируется извне.

бизнес платформы соцсети ущерб Владимир Путин
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От редакции

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Поросёнок Пётр, 02 февраля 2021 23:00
Забавно слышать подобные рассуждения от человека который компьютером пользоваться не умеет и ни в каких социальных сетях лично не присутствует, да, шёл 21 век.

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