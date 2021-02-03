03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются

10:24 03.02.2021
42

Набор сотрудников ОА "БЭМЗ" на вакансии от рабочего до инженера.

% name% title

АО БЭМЗ требуются:

- Инженер-технолог (машиностроение)

- Инженер-электронщик
- Инженер-программист
- Специалист по информационной безопасности
- Специалист по охране труда
- Кладовщик (металл)
- Контролер деталей и приборов
- Электромонтер по ремонту электрооборудования
- Слесарь-ремонтник вентиляционного оборудования (опыт)
- Слесарь-ремонтник, 5-6 разряд
- Оператор станков с ПУ
- Термист
- Слесарь механосборочных работ
- Прессовщик изделий из пластмасс
- Обработчик изделий из пластмасс
- Паяльщик
- Полировщик, шлифовщик
- Уборщик помещений, уборщик территории
- Столяр

Обращаться: отдел кадров ОАО БЭМЗ,
проезд м/т №15, 18, ост. «Зеленая роща».
т. 8 (383-41) 4-46-38, 8-923-255-46-38

вакансии Бердска работа требуются
Мнение читателей
4
36
0
2
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Последние новости

Что будет, если выпить алкоголь сразу после прививки от коронавируса
11:30 03-02-2021
Что будет, если выпить алкоголь сразу после прививки от коронавируса
Счетная палата недосчиталась спортсменов. Как исправить ситуацию?
11:30 03-02-2021
Счетная палата недосчиталась спортсменов. Как исправить ситуацию?
Климакс начало: В каком возрасте наступает климакс и как его лечить?
11:20 03-02-2021
Климакс начало: В каком возрасте наступает климакс и как его лечить?
Заявили о возможности ядерной войны с Россией в Пентагоне
11:18 03-02-2021
Заявили о возможности ядерной войны с Россией в Пентагоне
Реконструировали под хоккейный центр бывший кинотеатр "Космос" в Новосибирске
11:15 03-02-2021
Реконструировали под хоккейный центр бывший кинотеатр
БердскКогда, кому и при каком условии разблокируют социальную транспортную карту гражданам 65+ в Москве, ответил замруководителя Департамента по транспорту правительства столицы
11:14 03-02-2021
Когда, кому и при каком условии разблокируют социальную транспортную карту гражданам 65+ в Москве, ответил замруководителя Департамента по транспорту правительства столицы
Неделя "Ералаша" в память о Грачевском начинается в Москве
11:00 03-02-2021
Неделя
Агата Муцениеце честно рассказала о пластике и секретах сохранения молодости
10:50 03-02-2021
Агата Муцениеце честно рассказала о пластике и секретах сохранения молодости
Обварился кипятком в детском саду 2-летний малыш. СК завел дело
10:45 03-02-2021
Обварился кипятком в детском саду 2-летний малыш. СК завел дело
БердскКогда впустят СМИ на совещания чиновников в Бердске, ответит через 7 дней Евгений Шестернин 1
10:43 03-02-2021
Когда впустят СМИ на совещания чиновников в Бердске, ответит через 7 дней Евгений Шестернин