Магазин " Магия любви": Расстояния больше не существует!

Расстояния больше не существует!!!
Magic VINI позволяет заниматься любовной игрой вне зависимости от того, как близко вы и ваш любимый мужчина!
Для этого и создано уникальное приложение от Magic Motion.
Оно позволяет получить доступ к игрушке (с разрешения пользователя) и управлять ею с любого уголка планеты.
Так же есть интимный чат, доступный в приложении и игры, приносящие сексуальное удовлетворение.
Используйте с Magic VINI дома, экспериментируя соло или вместе с любимым;
на улице, получая удовольствие незаметно от посторонних глаз;
на работе, романтичном свидании, прогулке,
в длительной поездке без второй половинки.
Игрушка подстраивается под каждого,
умеет угодить,
вызывать эйфорию,
неудержимое желание,
оргазм, приносит пользу отношениям и повышает здоровье.
Она стильная и яркая, удобная в применении, по-настоящему умная.
7 режимов (при работе без смартфона)
Управление при помощи приложения Magic Motion для смартфона:
синхронизация с музыкой, играми, голосом
Супермощная вибрация
Кроме того, пользуйтесь приложением, чтобы повысить функциональность, возможности гаджета.
Так, с его помощью Вы или Ваша вторая половинка можете управлять смарт-вибратором голосом
или с помощью любимого музыкального трека, можно увеличить количество режимов, создав уникальный, подходящий именно Вам, просмотреть статистику использования игрушки.
Ребристая поверхность на конце позволяет максимально точно массировать точку G или клитор.
Длинный хвостик – помощник во время введения или извлечения гаджета.
Единственная кнопка на хвостике удобна для управления, переключения режимов работы.
Игрушка водонепроницаемая и компактная, поэтому может использоваться за пределами спальни.
Ее удобно брать с собою в ванную комнату,
на свидание с любимым человеком, в путешествие.
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Источник: Раздел Интим-салона Магия любви на сайте Весь Бердск