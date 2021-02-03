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Только в "Альбатрос-круиз" билеты в аквапарк по 1700 руб на любые дни

08:19 03.02.2021 Фото: Турагентство Альбатрос-круиз
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В продаже появился тариф "НОВОГОДНИЙ" в аквапарк "АКВАМИР".

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Стоимость билета - 1700 рублей

Билеты в АКВАПАРК

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В продаже появился тариф "НОВОГОДНИЙ" в аквапарк "АКВАМИР"
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Стоимость билета - 1700 рублей.

Полный день

Аква+термы
Открытая дата

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Билетом вы сможете воспользоваться в любой день с 01.12 по 29.02.2021

Количество ограничено!

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Источник: Раздел Турагентства Альбатрос-круиз на сайте Весь Бердск

отдых отпуск туристическое агентство в Бердске Турагентство Альбатрос-круиз
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