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Фотомарафон «Мой папа» стартовал в "Курьер.Среда.Бердск"

11:42 03.02.2021
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Номер с проектом «Мой папа» можно купить 10 февраля и подарить.

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Дорогие читатели! Папы незаслуженно забыты, мы решили исправить ситуацию, запустив акцию «Мой папа». Акцию посвящаем Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте, и, конечно, в газете 10 февраля. Номер с проектом «Мой папа» можно купить и подарить. Мы с огромным удовольствием разместим фотографии пап, причем пап современных (фото последних годов), а так же пап молодых (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с близким человеком)! Присылайте фото пап, которых уже нет с нами… Но они всегда в нашем сердце!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото папы нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Мой папа», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 6 февраля 2021 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

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Папа Павел — дочь Милана. С папой и за рулем не страшно
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Мой папа Евгений
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Наш папа - Казаков Павел
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Мой любимый папочка Василий Дроздов!
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Мой папа Иванов Евгений

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Мой папа Владимир
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Мой папа
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Николай Алексеевич Дюбанов
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Папа Андрей
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Папа Сергей с сыном Алексеем
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Мой Папа Сережа
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Папа - Неустроев Павел и дочь Елизавета
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Вадим и Дашуля
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Папа Евгений с дочкой Полиной
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Папа Евгений с сыном Тимофеем
проект "Мой папа" фотомарафон
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