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Признайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска

10:05 03.02.2021 Фото: pixabay
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Прислать фото вы можете на электронный адрес почты bkurer@mail.ru с пометкой "Признание на 14 февраля". Ждем ваши теплые слова!

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Признаться в любви порой очень сложно

Дорогие влюбленные жители Бердска, уже совсем скоро наступит 14 февраля - День святого Валентина, он также Валентинов день или День всех влюблённых. Праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира, назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский.

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки в форме сердечка со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки. И пусть праздник европейский, но редакция "Курьер. Среда. Бердск" уверена, чтобы признаться в любви в первый раз или сотый, не нужен особенный день.

Приглашаем вас признаться в любви своей второй половинке на сайте "Курьер. Среда. Бердск". К 14 февраля мы выпустим открытку с признаниями жителей Бердска, которую разместим на сайте "Курьер. Среда. Бердск".

Прислать фото вы можете на электронный адрес почты bkurer@mail.ru с пометкой "Признание на 14 февраля". Ждем ваши теплые слова!

14 февраля признание в любви
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От редакции

Как вы признались в любви?

Аноним, 31 января 2021 22:54
Зачем праздновать день однополой любви? Это не наш день любви и верности, а католический. Сначала выясните всю правду об это #празнике#, а потом агитируйте!

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