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Рискованный рубль: самый опасный период и причины падения российской валюты назвал эксперт

22:20 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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В 2020-м произошло много событий, которые могут отразиться на мировой и российской экономике в 2021 году, в частности, на курсе рубля к доллару и евро. Это и пандемия коронавируса, и выборы президента США.

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Несмотря на патриотизм, надо понимать, что многие аналитики считают рубль рискованным активом

В 2020 году на стабильность рубля оказывали давление внешняя конъюнктура и геополитические риски. В 2021 году ситуация не изменится — главными рисками для российской валюты останутся негативная геополитическая обстановка и изменяющиеся нефтяные котировки, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова.

"В 2020-м произошло много событий, которые могут отразиться на мировой и российской экономике в 2021 году, в частности, на курсе рубля к доллару и евро. Это и пандемия коронавируса, и выборы президента США. Новый президент Джо Байден неоднократно заявлял о намерении "разобраться" с влиянием России на Америку и ввести новые санкций в отношении РФ, усилив тем самым давление на рубль", — отмечает эксперт.

Она обращает внимание, на консолидированный прогноз аналитиков, согласно которому в первом квартале 2021 года доллар будет стоить 73,4 рубля, евро – 88 рублей, во втором квартале – 72 и 87,4 рубля, в третьем квартале – 71,25 и 86,8 рубля, в четвертом квартале – 71,6 и 84,9 рубля.

"Многие аналитики считают рубль рискованным активом. В периоды дестабилизации финансового рынка от таких активов часто избавляются. При этом, отвечая на вопрос о том, когда упадет рубль, единой версии нет", — объясняет ситуацию Храмова.

А вот согласно исследованию, проведённому Rambler Group, 48% жителей нашей страны рассчитывают, что в начале 2021 года курс останется на уровне 80 рублей за доллар и 95 рублей — за евро.

Мнения разделились примерно поровну относительно того, в худшую или лучшую сторону изменится положение рубля: 27% опрошенных считают, что и евро, и доллар превысят в 2021 году отметку в 100 рублей, а 25% респондентов полагают, что доллар опустится до 70 рублей, а евро — до 85 рублей.

При этом четверть участников исследования планируют вкладывать свободные средства в иностранную валюту, подчеркивает эксперт.

курс рубль экономика экономист
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