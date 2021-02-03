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Локоть ответил на критику главы Белогорска о плохой уборке улиц Новосибирска

18:18 03.02.2021 Фото: pixabay.com
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Мэр столицы Сибири заявил, что ему важнее замечания новосибирцев, на которые он старается реагировать.

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Ранее о качестве уборки снега в Новосибирске негативно высказался гость—мэр Белогорска Станислав Мелюков

Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции с журналистами, мнение жителей города о качестве уборки улиц от снега для него является важным критерием работы муниципалитета.

«Для меня важнее мнение новосибирцев, здесь мы в полном контакте. Мы реагируем на замечания, которые СМИ транслируют от имени новосибирцев, стараемся перестраивать свою работу так, чтобы максимально эффективно чистить наш город и зимой и летом, чтобы он был привлекательным, удобным и комфортным», — сказал Локоть.

Ранее мэр Белогорска Станислав Мелюков написал в своем телеграм-канале, что если бы в Благовещенске и Белогорске качество уборки снега с улиц города было бы таким же, как в Новосибирске, то «Мелюкова и Имамеева давно бы пригвоздили к какому-нибудь сугробу на автобусной остановке».

«У каждого мэра и главы свое понимание чистоты города. Кому-то бурьян выше человеческого роста — норма, кому-то трава выше пяти сантиметров — бардак», — написал Мелюков.

новосибирск уборка снега чистота Анатолий Локоть Станислав Мелюков
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